Deutsch- Schweizer Autorentreffen in Rottweil

Das 35. Deutsch-Schweizer Autorentreffen wird vom 20. bis 22. September in Rottweil stattfinden. Seit 1985 führt es - im jährlichen Wechsel mit den Literaturtagen in Rottweils Partnerstadt Brugg – Schreibende und Lesende beider Länder zusammen.

Öffentliche Lesungen an stimmungsvollen Orten, kollegialer Austausch und Kontakt zu den Lesern kennzeichnen das Literaturfestival, das aus den intensiven Beziehungen Rottweils zur Schweiz und der Partnerstadt Brugg entstanden ist. Und so wird natürlich auch beim diesjährigen Autorentreffen das 500. Jubiläum des „Ewigen Bundes“ Rottweils mit der Schweizer Eidgenossenschaft ein wichtiges Thema sein.

Aber Rottweils Verbindungen zur Schweiz sind noch wesentlich älter. Bereits vor rund 1900 Jahren hatte das römische Rottweil, Arae Flaviae, engen Kontakt zum römischen Heerlager Vindonissa, dem heutigen Windisch auf der Gemarkung der Stadt Brugg. So kam es 1913 dazu, dass Rottweil und Brugg eine Städtepartnerschaft eingingen, die heute zu den ältesten im deutschsprachigen Raum zählt. In diesem Jahr werden aus der Schweiz in Rottweil zu Gast sein: Julia Weber, Jens Nielsen, Frédéric Zwicker und Dana Grigorcea. Aus Deutschland werden Nele Pollatschek, Silke Scheuermann, Tilman Rammstedt und Martin von Arndt begrüßt.

Am Samstag, 21. September, lesen auf der Dachterrasse des Kapuziners, bei schlechtem Wetter im Kutschenhaus, um 11 Uhr Martin von Arndt und um 11.30 Uhr Julia Weber. Im Ratssaal des Alten Rathauses lesen um 13.30 Uhr Frédéric Zwicker und um 14 Uhr Nele Pollatschek. Im Garten der Lorenzkapelle bzw. bei schlechtem Wetter in der Kapelle werden um 15 Uhr Jens Nielsen und um 15.30 Uhr Silke Scheuermann aus ihren Werken vortragen. Im Zimmertheater lesen um 16.30 Uhr Tilman Rammstedt und um 17 Uhr Dana Grigorcea. Am Samstag Abend findet ein Literarisch-Musikalischer Kabarettabend mit Thomas C. Breuer und Bänz Friedli sowie Schertenlaib & Jegerlehner im Kapuziner Sonnensaal statt. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten sind im Vorverkauf, Restkarten an der Abendkasse erhältlich.

Die Matinee am Sonntag, 22. September, findet um 11 Uhr im Refektorium des Kapuziners statt. Der Eintritt ist frei.