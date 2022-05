Der Vorstand wird im Amt bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnten die Gartenfreunde jüngst ihre Generalversammlung abhalten, allerdings aufgrund der aktuellen Infektionslage in kleiner Runde und kompakter als gewohnt.

Der Vorsitzende Helmut Geiger gab einen kurzen Rückblick auf die Abwasserproblematik am Hauptweg der Gartenanlage, die den Verein nach Stark- und Dauerregen in den vergangenen Jahren beschäftigt hatte. Hier musste mehrmals in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aldingen am Belag und der Entwässerung nachgearbeitet werden. Ob das Problem erfolgreich behoben werden konnte, wird sich nun zeigen.

Bevor der erste Stellvertreter des Bürgermeisters, Michael Göbel, die Entlastung der Kasse und des Vorstands vornahm, dankte er für die geleistete Vereinsarbeit. Die Gartenfreunde trügen mit ihren für alle offenen Veranstaltungen zu mehr Lebensfreude in der Gemeinde bei.

Bei den Wahlen wurden im Amt bestätigt: Helmut Geiger als 1. Vorsitzender, Karl Haller als 2. Vorsitzender, Michael Adam als Kassierer, Evelyn Bertsche als Schriftführerin, zudem Rudi Bohner und Michael Flock als Kassenprüfer. Als Beisitzer (Vorstandsversammlung) wurden bestätigt: Nadine Vöglte (Leiterin Gruppe Gartenzwerge), Sylvia Braunbart, Andreas Furiak und Peter Kolling. Neu als Beisitzer gewählt wurden Gisela Brändle, Rosi Besanowski und Thomas Frombach. Evelyn Bertsche übernimmt die Pressearbeit von Michael Flock. Somit erhöht sich die Zahl der Beisitzer von fünf auf sieben.

Geehrt wurde für 25 Jahre Gerd Matschijewski (silberne Ehrennadel).

Helmut Geiger konnte zusätzlich eine ganz besondere Ehrung vornehmen: Für 30 Jahre rege und tatkräftige Unterstützung der Vereinsarbeit im Vorstand als Kassierer, aber auch draußen in der Gartenanlage, überreichte er Michael Adam neben einem Präsent eine Ehrenurkunde. Michael Adam ist als Kassierer gewissenhaft, als Vorstandsmitglied mit Leidenschaft dabei und mit seinem handwerklichen Geschick eine der tragenden Stützen des Vereins. Als Mitorganisator und Helfer bei Vereinsfesten, Reparaturen in der Gartenanlage, Baumschneidekursen. Michael Adam ist immer zuverlässig mit dabei. Er war am Aufbau des Vereins, wie auch beim Bau des Vereinsheims eine große Unterstützung. Helmut Geiger bedankte sich bei ihm für die jahrzehntelange gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.