Der Oberrotenstein leuchtet wieder

Am Sonntag, 3. Oktober, wird der Skulpturengarten von Tobias Kammerer am Oberrotenstein bei Rottweil wieder zum Leuchten gebracht. Felix Daute wird die riesigen, farbigen Glasskulpturen mit Lichtspielen in Szene setzen, dazu gibt es ab 17 Uhr Livemusik.

Um 19 Uhr beginnt dann eine Musik-Performance von Philippe Wozniak. Tobias Kammerer lernte den Künstler und Komponisten bei der Kunstbegegnung Salem2Salem kennen, und beide waren voneinander fasziniert. Nun wird Wozniak aus in Bäumen hängenden Glaspanels am Paulusgärtle mit Membranen und Vibratoren ein experimentelles Klangkunstwerk schaffen. Dazu wird eine Geisha tanzen.

Die kleine Kunstreihe wird am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr mit einem Kunstgespräch im Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt fortgesetzt. Hier wird sich Kreisarchivar Bernhard Rüth mit Tobias Kammerer über das Wiener Frühwerk des Künstlers unterhalten. Dazu gibt es Musik von Ralf Trouillet und Rita Efinger-Keller sowie ein Video von Marius Keller.

Den Abschluss macht am Samstag, 23. Oktober um 16 Uhr die Wiedereinweihung der Judas Thaddäus-Kapelle am Hochturm, die Tobias Kammerer ausgestaltet hat. Dazu findet um 16 Uhr auf dem Münsterplatz ein Konzert mit dem Ensemble Collegium Cantorum Rottweil statt.

Alle Veranstaltungen finden unter den aktuellen Corona-Regeln statt. Interessierte können sich per Email anmelden unter sabine.bob@web.de. Weitere Infos auf https.//tobias-kammerer.de