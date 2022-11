Der Musikverein Aldingen lädt zum Jahreskonzert

Der Vorhang in der Erich-Fischer-Halle öffnet sich am Samstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr für das Jahreskonzert des Musikvereins Aldingen. Eröffnet wird der Abend durch die Bläserklasse der Gemeinschaftsschule Aldingen unter der musikalischen Leitung von Florian Reis. Die Nachwuchsgruppe und die Jugendkapelle unter der Leitung Karl Jung werden den zweiten Teil gestalten. Nach der Pause nimmt die Gesamtkapelle den Platz auf der Bühne ein und präsentiert die ganze Bandbreite der Blasmusik. Eingebettet sind Ehrungen verdienter Aktiver Musiker, heißt es in der Ankündigung.