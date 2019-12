Wie vor fast zwei tausend Jahren überliefert, ist die Geschichte von der Geburt Jesus die gleiche. Und doch fasziniert sie die Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind, immer wieder neu. Bereits zum vierten Mal spielt das ganze Dorf Hausen diese Heilsgeschichte im Freien nach. Und wiederum haben sie Pfarrer Matthias Figel, Christoph Glaser, Lothar Klaiber und Eckhard Maurer organisiert.

Regen und düsteres Wetter stand über dem kleinen Dorf am Sonntag. Trotzdem kamen die Menschen in Scharen aus Hausen und der weiteren Umgebung zur Schreinerei Haller, die an diesem Abend zu Josefs Werkstatt in Nazareth geworden war. Und als dann die Glocken der Ortskirche den Beginn des Spiels ankündigten, hatte auch der Himmel ein Einsehen und stoppte den Regen.

Viele der Schauspieler, die bereits bei der ersten Dorfweihnacht 2010 dabei waren, übernahmen wieder die gleiche Rolle. So die Hirten, die allerdings zehn Jahre älter geworden sind; die Motorradfreunde verwandelten sich wieder in fast originalgetreue römische Legionäre, die während des Spiels und auch nachher als Ordnungshüter eingesetzt waren.

Die Musikkameradschaft stellte Bläser zur Verfügung, die die Worte der Propheten am Wegesrand musikalisch unterstützten. Als Engelschor fungierten wieder viele Kinder aus Schule und Kindergarten und als Verkündigungsengel war die 18-jährige Sophia Ewert eingesetzt.

Doch das Schönste an der Geschichte war, dass bei dem Heiligen Paar mit Maria (Katrin Gaßner) und Josef (Thomas Gaßner) erst vor einigen Monaten das zweite Kind (Bruno) geboren wurde, das jetzt das Jesuskind sein durfte. Mit seinen großen Augen hatte Bruno tatsächlich viel Ähnlichkeit mit dem Neugeborenen Heiland in der Krippe.

Als dann der Centurio mit seinen römischen Soldaten lautstark einen Weg durch die Menschenmenge vor Josefs Zimmerwerkstatt bahnte, und den Befehl des Kaiser Augustus proklamierte, dass sich jedermann in die Steuerliste seiner Heimatstadt einzutragen habe, kam Bewegung in die Menschenmasse. Sie begleitete Maria und Josef mit ihrem Bündel auf dem zum Teil steilen Weg zum Rathaus.

Dort wurden die Ankommenden vom römischen Staatsschreiber – alias Bürgermeister Jochen Arno – mit einem lateinischen „Salve“ begrüßt. Rührend war die Szene der Herbergssuche mit der barmherzigen „Blume“-Wirtin, die den Stall des Nachbarn Herbert als Herberge anbot. Auch eine Hebamme war zur Stelle, was es damals in Bethlehem bestimmt nicht gab.

Eine der schönsten Szene war das Hirtenfeld mit den vielen kleinen und großen Engeln auf dem freien Platz unter der Kirche. Wie träumte doch der alte Hirte Jonathan von der Ankunft des Messias, wurde indessen von den anderen Hirten nur ausgelacht.

Plötzlich wurde das ganze Feld mit einem Licht überstrahlt, als der Engel Sophia den staunenden Hirten die frohe Botschaft verkündigte. Der Engelchor sang „Hosianna“ und die Zuschauer sangen mit. Leise erklang ein Frauenchor im Hintergrund.

Eilends zogen die Hirten von dannen und fanden den Stall. Hier war inzwischen der Heiland geboren und wurde von seiner Mutter liebevoll gestreichelt, und das Kind (Bruno) genoss dies sichtlich. Das rührende Bild der betenden Hirten vor der Scheune sprach Bände.

Als dann der Posaunenchor das bekannte Weihnachtslied „Ich steh an deiner Krippe hier“ spielte, sangen die vielen Besucher laut mit. Pfarrer Mathias Figel dankte anschließend allen Mitwirkenden, Musikern und den vielen Helfern der Dorfweihnacht. Bereits im Vorfeld sprach er auch Dank den Spendern aus.

Die evangelische Kirchengemeinde hat es wieder geschafft, mit der „Hausener Dorfweihnacht“ eine gute Einführung für das folgende Weihnachtsfest zu geben. „Es war wieder großartig und einmalig“, lautete allgemein der Tenor unter den Menschen, die noch lange auf den Straßen und den zwei Verpflegungsständen von DRK und Feuerwehr unter dem Eindruck des Erlebten standen.