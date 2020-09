Der Einbahnring wird manchmal zur „Autobahn“

Von Deutsche Presse-Agentur

Die Stuttgarter Initiative Querdenken 711 will am Tag der Deutschen Einheit in Konstanz gegen die Corona-Politik demonstrieren. Eine Demo in Berlin sei nicht geplant, sagte Organisator Michael Ballweg am Mittwoch im Deutschlandfunk. Am Samstag hatten sich Zehntausende Menschen in Berlin versammelt, um gegen staatliche Corona-Auflagen zu protestieren. Darunter waren auch größere Gruppen von sogenannten Reichsbürgern.

Mit der Demo am 3. Oktober im Süden Baden-Württembergs will die Bewegung nach Angaben von Ballweg Extremisten aus dem ...