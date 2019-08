Der Dürbheimer Landmarkt stand kurz von dem Aus - jetzt kann er weiter bestehen

Im Mai dieses Jahres hat die Schließung des Dürbheimer Landmarktes gedroht, wie es in einer Pressemitteilung des Ladens heißt.

Die schlechte Lage führte man bei der letzten Mitgliederversammlung im Mai auf den stark zurückgegangenen Umsatz zurück.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, konnte sich die Situation in der zweiten Maihälfte, sowie im Juni und Juli jedoch durch eine positive Umsatz- und Ertragsentwicklung verbessern. Nach der erstmals durchgeführten Halbjahresinventur habe der Vorstand eine vorläufige Entwarnung für den Landmarkt in Dürbheim geben können.

„Die Anfang des Jahres verursachten Verluste konnten einigermaßen ausgeglichen und somit die Ladenschließung abgewendet werden“, so heißt es in der Mitteilung.

In den letzten Wochen hätten die Verantwortlichen nun eine „Regaloptimierung und Sortimentserweiterung im Sinne einer kundenorientierten Produktpräsentation“ vorgenommen.

So sei der Laden jetzt für seine Kunden sehr übersichtlich gestaltet worden. Außerdem berichtet der Landmarkt, dass man auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für den Dürbheimer Laden sei.