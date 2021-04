Der Ausbau der Frittlinger Hauptstraße beginnt

Nach der Umgestaltung der Frittlinger Ortsmitte und der Einrichtung des Einbahnrings geht Frittlingen nun den zweiten Bauabschnitt im südlichen Bereich der Hauptstraße an. Der überörtliche Verkehr muss sich ab Donnerstag, 15. April, wieder auf Umleitungen einstellen.

Der Zustand der Hauptstraße insbesondere zwischen dem Rathaus und dem Einmündungsbereich Bahnhofstraße sei sehr schlecht, so die Gemeineverwaltung. Wie die Kanalbefahrung gezeigt habe, hat auch der Abwasserkanal unter der starken Verkehrsbelastung gelitten und muss teilweise ausgetauscht werden. Auch an der Steigung beim früheren Gasthaus „Ochsen“ bis zur „Klausenhöhe“ stehen in einzelnen Segmenten Kanalsanierungen und teilweise Aufweitungen des Kanalquerschnitts an.

Diese Sanierungsmaßnahmen im Straßenuntergrund will die Gemeinde Frittlingen nun nutzen, um zudem eine Reihe von Gestaltungsmaßnahmen durchzuführen: So soll der Einmündungsbereich der Bahnhofstraße verbessert werden; es soll künftig einen Angebotsstreifen für Radfahrer am „Ochsenbuckel“ (ortsauswärts) geben; außerdem soll auf der „Klausenhöhe“ ein weiteres Buswartehäuschen entstehen; die Busbuchten am Rathaus fallen weg; dafür werden Halteplätze auf der Hauptstraße entstehen und neue Buswartehäuschen aufgestellt.

Zudem wird der Parkplatz am Rathaus geöffnet, die Parkplätze dort werden breiter und die Begrünung umgestaltet. „So werden die Parkplätze behinderten- und nutzergerechter“, sagt Bürgermeister Dominic Butz im Gespräch mit unserer Zeitung. Die sichtbehindernden Hecken sind bereits weg.

Mit den Baumaßnahmen an der Hauptstraße einher geht die Pflasterung des Gehwegs in der gleichen Form wie am Einbahnring, und zwar mit Einbeziehung privater Hofflächen, wo dies gewünscht wird. „Die Straße wird dadurch etwa 50 Zentimeter schmaler“, so Bürgermeister Butz im Gespräch mit unserer Zeitung, „dafür der Gehweg entsprechend breiter“. Bürgermeister Butz erhofft sich auch, dass dadurch der Verkehr entschleunigt wird.

Außerdem werden Leerrohre für die weitere Glasfaserversorgung des südlichen Ortsetters eingezogen; die Grundstückseigentümer erhalten somit die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses direkt ins Haus. Auch will das Land Baden-Württemberg im Zuge dieser Maßnahme zum einen den Untergrund der Straße beim Ochsenbuckel stabilisieren und zum anderen den Straßenbelag vom Ortsende bis zur B 14 (Neuhaus) erneuern.

Damit wird die Straße von Neuhaus/B 14 Richtung Frittlingen ab 15. April für den überörtlichen Verkehr bis Dezember nicht befahrbar sein können. Dieser Verkehr wird stattdessen über die Ortsdurchfahrt Wellendingen und später dann durch Denkingen umgeleitet (wo derzeit ja noch selbst eine Baustelle ist). Für die Zeit von April bis Juli 2021 wird noch die Neufraer Straße/Bahnhofstraße genutzt werden können, danach wird auch dann eine Sperrung bis Dezember 2021 erfolgen. Der innerörtliche Verkehr kann je nach Baufortschritt über innerörtliche Wohnstraßen geleitet werden.

Bürgermeister Dominic Butz und Ortsbaumeister Michael Braun hoffen, dass sich der überörtliche Verkehr an die Beschilderung halten wird, sodass kritische Situationen in den Wohnstraßen vermieden werden. Mit diesem 2. Bauabschnitt werde dann aber die Tiefbau-Infrastruktur in der Ortsmitte auf dem neuesten Stand sein und der Platz vor dem Rathaus eine deutliche Aufwertung erfahren.

Der dritte Bauabschnitt, die Sanierung und Umgestaltung der Hauptstraße-Nord bis zur Wellendinger Straße, ist noch nicht terminiert.