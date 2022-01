Denkinger Zunftmeister staubt Masken und Kleidle ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dreikönigstag haben die Narrenräte der Plätzlenarrenzunft mit einem Hygienekonzept fast alle Kleidle und Masken abstauben können. „Es war erfreulich, wie viele Narren auf uns gewartet haben“, sagte Zunftmeister Jürgen Thieringer „ So konnten wir in gebührendem Abstand Kontakt mit unseren Narren aufnehmen und die Freude und Hoffnung spüren, dieses Jahr wenigstens ein klein wenig Fasnet im Dorf feiern zu dürfen.“

Auch die Räte Martin und Henrik waren überwältigt von den Ideen der Narren, die trotz den Coronavorschriften eine „feierliche Zeremonie des Abstaubens mit sogar anschließender guten Bewirtung zuließen. Wie geplant, wurde meist im Freien abgestaubt. Mit Freuden wurde von den Narren auch sofort der ausgehändigte Veranstaltungskalender für 2022 gelesen. Zum großen Leidwesen der Narren sind jedoch bereits einige Veranstaltungen jetzt schon abgesagt worden. Es finden keine Narrentreffen und Ringtreffen statt. Auch die gesamten Showtanzwettbewerbe sind bereits abgesagt worden. Es wird versucht die abgesagte „Nacht der Tänze“ am 22.01.2022 am 7. Mai 2022 nachzuholen.

Während die Fasnet 2021 weitgehend ausfiel, hat das Sozialministerium nun im Oktober 2021 eine Marschroute veröffentlicht, die einen erneuten Ausfall der Fasnet verhindern soll. Ohne strenges Regelwerk geht es aber wohl nicht, teilt die Narrenzunft mit. Doch die Vorfreude auf die Fasnet 2022, wenn auch in abgespeckter Form, steigt. Momentan ist genehmigt, dass die Narrenbändel dieses Jahr aufgehängt werden dürfen. Schmotziger Antrommeln, den Narrenbaum aufstellen und den Schultes absetzen darf am Schmotzigen Donnerstag durchgeführt werden. Dagegen ist das traditionelle Ansäen nicht möglich. Ebenso fällt die Wirtschaftsfasnet der Pandemie zum Opfer. Ob der Zunftball am Fasnetsamstag, der Umzug im Dorf am Fasnetmontag und der Narrensprung am Dienstag stattfinden können, wird Mitte Januar entschieden. Sicher im Terminplan steht jedoch, dass am Fasnetsonntag um 10.15 Uhr in der St. Michaelskirche eine „Heilige Messe der Narren“ stattfindet.

Obwohl die Kinderfasnet auch ausfällt, wird die Narrenzunft dieses Jahr Kinderhäser kostenlos ausleihen, damit die Kinder wenigstens zuhause einen „Narrensprung“ abhalten können. Auch eine Verlosung mit einem Narrenkleid als Hauptpreis sowie mit weiteren wertvollen Preisen wird durchgeführt. Momentan ist diese noch am Fasnetmontag geplant. Sollte in Denkingen am Fasnetdienstag ein Narrensprung stattfinden können, dann erhält jeder Narr bei der aktiven Teilnahme den Narrenbändel 2022. Ansonsten wird die Narrenzunft Anfang Februar über die Homepage und das Gemeindeblatt mitteilen, durch welche Aktion ein Narrenbändel ausgegeben wird.