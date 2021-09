Denkinger Wehr holt Beförderungen und Ehrungen nach

Im Zweierpack hat die Freiwillige Feuerwehr Denkingen ihre Hauptversammlung für 2019 und 2020 im Sportheim abgehalten. Viele Aktivitäten mussten wegen der Pandemie abgesagt werden, unter anderem die Hauptversammlung für 2019. Unter Beisein des Kreisverbandsvorsitzenden Benjamin Fritsch und Gemeinderäten konnte diese jetzt nachgeholt werden. Beförderungen und Ehrungen standen im Mittelpunkt.

Kommandant Manuel Hafner freute sich, dass alle Feuerwehrleute anwesend waren. Ende 2019 bestand die Wehr aus 33 Aktiven und einer Feuerwehrfrau, zwölf Atemschutzgeräteträgern, 13 Truppführern, sechs Gruppenführern, 17 Maschinisten und neun Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr. Die Altersabteilung bestand aus acht Mitgliedern. Vier Jugendliche wechselten in die aktive Wehr, sodass diese 2020 37 Mitglieder zählte. Einigermaßen normal verlief 2019, wo 21 Übungsabende abgehalten wurden. Dazu gab es elf Sicherheitsdienste, 13 weitere Veranstaltungen und eine Atemschutz-Wiederholungsübung. In 2020 konnten nur zwölf Übungsabende und vier Sicherheitsdienste geleistet werden.

Die Wehr wurde 2019 zu 14 Einsätzen und 16 in 2020 gerufen, darunter Mülleimerbrände, Ölspuren, Brände in den beiden Solarparks durch Kurzschluss, Insektenalarm und Tierrettung, Fahrzeugbrand, umgestürzte Bäume und Menschenrettung. Alle Einsätze konnten gemeistert werden, sagte Hafner.

Beim bundesweiten Warntag stellte sich heraus, dass die einzige noch bestehende Sirene zwar funktionierte, doch nicht überall im Ort zu hören war. Auf Anfrage eines Feuerwehrmanns teilte Bürgermeister Rudolf Wuhrer mit, dass sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung mit der Anschaffung von zwei weiteren Sirenenanlagen beschäftigen wird. Am Warntag selber informierte die Feuerwehr die Menschen, indem sie durch die Straßen fuhr.

Großen Stellenwert lege man auf die Fortbildung, so der Kommandant. 2019 absolvierten Felix Hindennach die Ausbildung zum Truppmann, Robin Dreher und Sascha Dreher zum Truppführer. Sascha Dreher machte zusätzlich die Maschinistenausbildung. Infolge der Pandemie konnten 2020 nur Benjamin Schuler die Ausbildung zum Truppmann und Dennis Hussal zum Gruppenführer machen.

Wuhrer sprach Beförderungen aus. 2019 wurden Felix Hindennach zum Feuerwehrmann und Kommandant Manuel Hafner zum Oberlöschmeister befördert. 2020 wurden Benjamin Schuler zum Feuerwehrmann, Robin Dreher und Dennis Hussal zum Löschmeister und Manuel Hafner zum Brandmeister befördert.

Kassier Hussal berichtete für beide Jahre von einer zufriedenstellenden Pflegschaftskasse. Die Prüfer Thomas Bippus und Marcus Gaßner befanden die Kassenführung in Ordnung.

Durch den gesundheitlichen Ausfall des Jugendleiters Anton Schnee übernahm Sascha Dreher die Betreuung der Jugendlichen. Obwohl sich die Jugendwehr 2019 an verschiedenen Diensten beteiligte, musste Dreher von einem etwas schwächeren Probenbesuch in beiden Jahren berichten. Durch Corona fielen in 2020 allerdings 13 Jugendproben aus. Da Anton Schnee sein Amt abgeben will, muss die Wehr einen neuen Jugendleiter suchen.

Das breite Spektrum der Einsätze habe die gut ausgestattete Wehr unter der neuen Führung - Kommandant Hafner wurde 2018 gewählt - „bestens bewältigt“, befand Wuhrer. Er dankte der Wehr, die sich auch an der Erstellung des Krisenhandbuchs beteilige. Der Entlastung wurde vollständig zugestimmt.

Kreisverbandsvorsitzender Benjamin Fritsch ehrte langjährige Wehrmänner. Das Kreisverbandsehrenzeichen in Bronze erhielten für zehn Jahre Heiko Klumpp und Niklas Kück, Silber bekamen für 20 Jahre Uwe Kück und Marcus Fetzer. Das silberne Ehrenzeichen des Landes ging an Michael Schikora für 25 Jahre. 2020 ernannte die Freiwillige Feuerwehr Wolfgang Hörmle zum Ehrenkommandanten sowie Erich Dreher und Richard Dreher zu Ehrenmitgliedern.