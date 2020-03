Denkinger Schützen werden überraschend Meister

Eine große Überraschung hat es am letzten Rundenwettkampf in der Luftgewehr-Bezirksliga A durch die Denkinger Mannschaft gegeben. Nicht nur, dass sie gegen den bisherigen Tabellenführer Hochdorf gewannen, sondern sie gewannen sogar hoch mit 4:1-Einzelsiegen. Dadurch haben beide Mannschaften die gleiche Anzahl Mannschaftspunkte, aber Denkingen hat einen Einzelsieg mehr auf dem Konto, sodass sie noch an Hochdorf in der Tabelle vorbeizogen. Denkingen sicherte sich damit nicht nur den Aufstieg in die Bezirksoberliga, sondern auch noch den Meistertitel der Bezirksliga A.

Der Start in den Wettkampf war etwas holprig, da sowohl Daniel Fischer wie auch Emanuel Jäger nicht ganz überzeugen konnten. Emanuel Jäger gewann aber trotzdem ganz knapp mit 362:361 Ringen, während Daniel Fischer seinen Punkt mit 365:369 Ringen abgeben musste. Einmal mehr war Jessica Forker, die mit guten 388:375 Ringen den Punkt gewann, auf Denkinger Seite eine Bank.

Etwas überraschend gewann auch Klaus Storz mit 367:364 Ringen einen weiteren Punkt für die Denkinger. Somit stand der Denkinger Sieg und damit der Aufstieg in die Bezirksoberliga fest. Konsterniert mussten die Hochdorfer Schützen dann aber feststellen, dass auch Celina Forker ihren Wettkampf mit guten 379:375 Ringen gewann. Somit stand der 4:1-Sieg der Denkinger Schützen fest, was auch gleichzeitig den überraschenden Gewinn des Meistertitels bedeutete.

Die Endtabelle: 1. SGi Denkingen 23:12 Einzelpunkte, 10:4 Mannschaftspunkte, 2. SV Hochdorf 22:13, 10:4, 3. SV Höfendorf 20:15, 10:4, 4. SV Trichtingen 16:19, 8:6, 5. SSV Bösingen 19:16, 6:8, 6. SGes Schramberg 16:19, 6:8, 7. SV Grünmettstetten 13:22, 4:10, 8. SGi Rottweil 11:24, 2:12.