Denkinger Schützen bauen den Pistolenstand um

Eine umfangreiche Tagesordnung hat die Schützengilde Denkingen in ihrer Hauptversammlung abgearbeitet. Neben Wahlen und Ehrungen standen auch eine Satzungsänderung sowie die Genehmigung für einen Umbau des Pistolenschießstands an.

Bei den Wahlen konnten die Ämter des Schützenmeisters und des Gewehrreferenten nicht besetzt werden. Da sich auch niemand für das Amt des Oberschützenmeisters zur Verfügung stellte, übernahm Michael Numberger nochmals den Posten für ein Jahr. Schriftführer Christian Gerovac, Wirtschaftsführer Bernhard Simon, Haus- und Gerätewart Heinz Laidig, Pistolenreferent Heinz Laidig und die Kassenprüfer Robert Goerlach und Thomas Schmid wurden bestätigt. Für den ausscheidenden Sportleiter Daniel Fischer wurde Slawa Weber gewählt. Mit Jessika Forker wurde erstmals ein Stellvertreter des Jugendleiters gewählt. Neu ins Gremium kamen die Schützenräte Alexander Billek, Viktor Walter, Beate Zilske, Alfred Lidolt. Hans-Karl Seid schied als Schützenrat aus.

Mit der goldenen Ehrennadel in Gold ehrte OSM Michael Numberger für 40 Jahre Mitgliedschaft Bernhard Dreher, Bernhard Streicher und Uwe Zimmermann. Die gleiche Ehrung für 50 Jahre ging an Gerhard Burkert und Anton Neller.

OSM Michael Numberger bezeichnete 2018 als ein interessantes, aber arbeitsreiches Jahr. Bei 28 Neuanmeldungen und 32 Kündigungen hat sich die Mitgliederzahl um neun verringert und liegt jetzt bei 214. Bei den Aktiven konnte 2018 keine KK-Dreistellung-Mannschaft mehr zusammengestellt werden. Deshalb will man mit einem anderen Verein über eine Kooperation verhandeln.

Baustellen wie Öllagerraum und neue Küchendecke wurden abgeschlossen, doch ist bereits die nächste in Planung, der Umbau des Pistolenschießstands. Aus Gründen des Umweltschutzes ist der jetzige Stand nicht mehr zulässig. Die errechneten Kosten belaufen sich auf 60 000 Euro, wobei der WLSB bereits 30 Prozent Förderung zusagte. Laut dem Kassenstand wäre die Maßnahme finanziell machbar, brachte Michael Numberger ein. Die Versammlung stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.

Für Diskussionsbedarf sorgten die angekündigten Reformen auf Kreis- und Bezirksebene. Der Bezirk wird sich vermutlich auflösen und die Kreise sich zu Großkreise zusammenschließen, das hieße mit dem Zollernalbkreis zu fusionieren.

Schriftführer Christian Gerovac rief die verschiedenen Veranstaltungen in Erinnerung. In Abwesenheit des Kassierers Markus Hafner verlas Frank Baumann den Kassenbericht mit einem satten Plus.

Pistolenreferent Heinz Laidig gab einen Überblick über die Wettkämpfe. Mit den Ergebnissen zeigte er sich sehr zufrieden. Die Bogenschützen nahmen an vielen Wettkämpfen und Meisterschaften teil, die Bogenreferent Klaus Mielke chronologisch auflistete. Von einer erfolgreichen Jugendarbeit gab Jugendleiter Torsten Forker kund, wobei mehrere vordere Plätze erreicht wurden.

Die wegen des Datenschutzes notwendige Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen.