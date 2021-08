Denkinger Rathaus zeigt Kunst von Nissan Engel

Ein ganz neues Gefühl von Normalität und Gemeinschaft haben die zirka 30 Besucher der Ausstellungseröffnung von Nissan Engel im Denkinger Bürgersaal erlebt. Zugegen waren auch die Sammler Lore und Georg Nowoisky, Trossingen, durch deren Kunstsammlerleidenschaft zum wiederholten Male eine gelungene, interessante und sehr hochwertige Ausstellung im Rathaus möglich war.

Die Bilder gehören allerdings bereits fast zum Inventar des Rathauses, da sie dort bereits seit vielen Wochen hängen, so Bürgermeister Rudolf Wuhrer. Corona hat es leider immer wieder verhindert, dass eine Eröffnung stattfinden konnte und die großen Schätze einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten.

Bürgermeister Rudolf Wuhrer nutzte nun das bestehende kleine Zeitfenster, um selbst in die Ausstellung des großen Meisters der Collagen bei der Vernissage einzuführen, da auf die Schnelle kein Kunstsachverständiger zur Verfügung stand. Seine detaillierten und informativen Ausführungen wurden von den Besuchern mit viel Applaus bedacht. Ebenso kurzfristig in die Bresche sprangen Conny Bossert und Uschi Buddatsch, die für das Klangerlebnis mit israelischen Liedern sorgten.

Von Pablo Picasso stamme das Zitat „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“. In einer Zeit, wo der Alltag vom Nebel des Coronavirus umhüllt und getrübt sei, wo die Werte von Freiheit und Menschlichkeit am Hindukusch in Staub aufgehen, gerade da dürsten die Menschenseelen nach Farben, nach Tönen, nach Bildern, die unsere ganze Phantasie einrahmen und anregen, betonte Wuhrer.

Nissan Engel war so ein Künstler, der den Staub des Alltags mit seiner Kombination von Musik und Collagen weggeblasen und übermalt hat, bei dem Licht, Farben und Texturen zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen und so eine fast mystischen Aura schafft, mit welcher der Betrachter in den Bann gezogen wird, stellte Wuhrer an den Anfang seiner Ausführungen.

1931 in Israel in Haifa geboren, absolvierte er sein Kunststudium in Jerusalem. In den 50er Jahren siedelte er dann in die Stadt der Kunst, Paris, über und wurde Wahlfranzose, so Wuhrer. Heute seien seine Werke in namhaften Galerien und Museen fast auf der ganzen Welt ausgestellt. „Ein Künstler von internationalem Rang, so dass wir uns in dem kleinen Denkingen ganz besonders geehrt fühlen, seine Werke, Dank der Sammelleidenschaft vom Ehepaar Nowoisky, ausstellen zu dürfen“ sage Bürgermeister Wuhrer. Dazu der Vergleich Denkingen und Paris, der kleine Kirchturm von St. Michael und der große Eiffelturm in Paris.

Nissan Engel war ein Poet unter den Malern. Picasso, Klee, Kandinsky und andere Expressionisten prägten den Künstler ebenso wie Oppenheim und Beuys.

Der Künstler sei ein von seiner Kunst Besessener gewesen, einer, der sein künstlerisches Schaffen bis zur Perfektion entwickelte. „So ist die Ausstellung nicht nur eine Verbindung von Musik und Collage, sondern eben auch eine Hommage an die grenzenlose Freiheit von Kunst und Musik“. Mit diesen Worten lud Bürgermeister Wuhrer die Zuhörer zu einem Rundgang durch die Ausstellung ein.

Und hierbei konnte man sich vom Schaffensdrang des Poeten unter den Malern überzeugen. Die Gemälde sind sozusagen lyrische Kompostionen, die auf den Betrachter wie eine farbenfrohe Symphonie aus Acryl, Öl, Pastell, Tusche und collagierten Elementen wirken. Häufig sind Notenblätter oder Notenfragmente in seine Collagen eingearbeitet. Von der Musik von großen Komponisten wie Mozart, Beethoven oder Schubert inspiriert verstand es Nissan Engel die Sprache der Musik, aber auch abstrakte Formen und Zeichen in die Bereiche der Kunst zu übertragen. Lichteffekte, gedeckte Farben in Verbindung mit anderen Materialen wie Sand, Stoffresten und Stoffspitzen lassen die Werke zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen, wie zum Beispiel das Lieblingswerk und großformatige Original des Sammlers Nowoisky. Die Ausstellung beinhaltet neben Kunstdrucken Radierungen und auch Originalgemälde.