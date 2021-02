Denkinger Narren fahren Schlitten

Da die Denkinger Plätzlenarren dieses Jahr nicht am traditionellen Spaichinger Umzug am Fasnetsonntag teilnehmen konnten und durften, hatten sie eine Idee, um trotzdem keine Trübsal zu blasen. Sie fuhren zur Freude einiger Zuschauer einfach im Narrenhäs Schlitten, trotz der kalten Witterung, die aber den Narren vom Grunde her nichts anhaben kann.