Denkinger Musikkapelle verabschiedet Dirigent Andreas Lewedey

Eine Glanzvorstellung hat die Musikkapelle Denkingen bei ihrem Adventskonzert zusammen mit der Jugendkapelle und dem Aktiven-Orchester für die zahlreichen Besucher geboten. Anlässlich der 1200-Jahrfeier der Gemeinde hatten sich die Musiker entschieden, das Programm ohne Gastkapelle zu bestreiten.

Der Musikernachwuchs eröffnete das Konzert mit dem norwegischen Stück „Ha det bra“ auf Deutsch „ich fühl mich gut“ unter der Leitung von Annika Linz. Mit ruhiger Hand führte die Dirigentin ihre Sprösslinge zusammen mit der Jugendkapelle im Goldplay-Song „Viva la Vida“ zu musikalischen Höhen. Die Jugendkapelle, letztmalig unter der Leitung von Andreas Lewedey, beeindruckte mit hohem Niveau in „Gulliver’s travel“ von Bert Appermont.

Mit großem Bedauern wurde Andreas Lewedey von den Jugendlichen verabschiedet. Es falle ihm nicht leicht, die Jugendkapelle Denkingen-Frittlingen zu verlassen. Es seien zehn schöne Jahre gewesen. Er bat die Jugendlichen, weiter so motiviert zu sein und bei der Stange zu bleiben. Aus beruflichen Gründen wechselt er nach Rottenburg und übernimmt dort die Stadtkapelle. Vorsitzende Anja Gassner dankte ihm vor allem für seinen unermüdlichen Einsatz während all der Jahre, in denen er die Kapelle von Jahr zu Jahr zu steigern wusste. Bereits 2007 übernahm Lewedey die Jugendkapelle und bei der Gründung des Jugendkooperationsorchesters Denkingen-Frittlingen war er maßgeblich mitbeteiligt. Seit 2013 stand er der aktiven Kapelle als musikalischer Leiter vor.

Der scheidende Dirigent machte einen kurzen Rückblick über sein musikalisches Dasein. Bereits 2002 habe er zum ersten Mal bei einem Konzert mitgespielt. Als Vorbild sah er den einstigen Dirigenten Markus Klumpp. Was dieser in der Denkinger Kapelle begonnen hatte, habe er versucht weiterzuführen und die Musiker zu Höchstleistungen zu führen.

Die Darbietungen der Hauptkapelle unter der Stabführung von Andreas Lewedey entpuppten sich als musikalische Sternstunden mit vielen Überraschungen. Die Musiker brillierten und überzeugten vor allem mit vielen technischen Raffinessen. Da der temperamentvolle musikalische Leiter Andreas Lewedey hohe Anforderungen an sich selbst stellt, überträgt er diese auch an seine Musiker.

Mit der „Jubilee Overture“ gelang dem Orchester ein guter Auftakt mit festlichen Blechbläserfanfaren. Ein ruhiger Mittelteil führte zu einem lebhaften Allegro mit vielen Taktwechseln, dem ein majestätischer Schlussakkord folgte. Mit zum Höhepunkt wurde „Noah’s Ark“ in vier Sätzen. Das Stück basiert auf der bekannten biblischen Geschichte, in der Noah eine Arche baut, um darin mit seiner Familie und allen Tierarten die Sintflut zu überstehen. Tuba und Trompete ersetzten die Stimme Gottes, die mit Noah sprach, während im Teil zwei „Parade der Tiere“ die sprunghaften Klarinetten den Anfang machten. Immer heftigeres Getrampel der Tiere konnte man den Musiktönen entnehmen bis sie zu einem richtigen Sturm anschwollen. Und wieder waren es die Klarinetten, die zusammen mit dem Glockenspiel traurig einen kleinen Hoffnungsschimmer erahnen ließen.

Sicher führte der Dirigent seine Musiker über die recht stürmischen Passagen, bis das Schiff in ruhiger Fahrt dem Lande zusteuerte. Eine besondere Faszination löste „Celebrate“ des japanischen Komponisten Daisuke Shimizu aus, das allerdings für ein Blasmusikorchester nicht ganz einfach zu spielen ist.

Christoph Hohl übernimmt kommissarisch den Taktstock

Nach der Pause erfolgte die Verleihung der ProMusica-Plakette durch Landrat Stefan Bär. Beim diesjährigen Adventskonzert der Musikkapelle standen keine Vereinsehrungen auf dem Programm. „Umso mehr freut es uns, dass dem Musikverein Denkingen heute die „ProMusica-Plakette“ durch Landrat Stefan Bär verliehen wird“, bestätigte Vorsitzende Anja Gassner.

Die ProMusica-Plakette ist eine Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland, verliehen durch den Bundespräsidenten. Sie wird Musikvereinen verliehen, die sich seit mindestens 100 Jahren besondere Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens und damit um die Förderung des kulturellen Lebens bemüht haben.

Ein besonderer Dank erhielt Christoph Hohl, der seit den Sommerferien die Freitagsproben stellvertretend für Andreas Lewedey übernommen hat. Er wird die Kapelle nun aushilfsweise auch führen.