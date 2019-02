Denkinger Kirchenchor bewältigt strammes Programm

Auf ein arbeitsreiches Jahr hat der Katholische Kirchenchor St. Michael bei seiner Hauptversammlung zurückgeblickt. Die 1200-Jahrfeier der Gemeinde stellte auch an den Chor eine Herausforderung mit zusätzlichen Proben und Auftritten. Mit insgesamt 30 Auftritten und Aktivitäten wurde den Sängern einiges abverlangt.

Es seien auch alle gestellten Aufgaben in der Kirchengemeinde wahrgenommen worden. Der Chor habe auf Wunsch Beerdigungen und Trauerfeierlichkeiten mitgestaltet, resümierte Vorsitzender Franz Maus. Und so galt sein Dank in erster Linie den Chormitgliedern. Es sei nicht immer leicht, Familie, Beruf und Verein bei der Vielzahl der Auftritte unter einen Hut zu bekommen. Sein Dank galt der Kirchengemeinde mit Präses Pater Sabu für die finanzielle Unterstützung und die „positive Bewertung der Wünsche und Anliegen des Chors“. Hervor hob der Vorsitzende Chordirektorin Ulla Braun für ihren Einsatz und die guten Ergebnisse der Teamarbeit.

Ulla Braun bedankte sich für den Zusammenhalt des Chors. Sie war nachträglich selbst überrascht über die vielen Termine, die allerdings mit Bravour gemeistert worden seien. Als gesangliche Höhepunkte nannte sie die Aufführung der Mozart-Orgelsolomesse samt Credo an Ostern. 2018 wurden gleich zwei Konzerte aufgeführt, was einen immensen Arbeitsaufwand notwendig machte. Bischofsbesuche und gleich drei feierliche Maiandachten, das 90-jährige Bestehen der Bücherei mit Domkapitular Thomas Weißhaar und der Gottesdienst beim fünften Albabtrieb hätten den ganzen Einsatz des Chores gefordert. In ihren Dank schloss sie die Kantoren, die Schola und Vizedirigent Josef Fetzer mit ein. Vorsitzender Franz Maus sei bei seiner Wahl vor einem Jahr buchstäblich ins kalte Wasser geworfen worden. Er habe dieses Jubeljahr mit Bravour gemeistert. Der ganze Chor gratuliere ihm zum bestandenen „Meister“. Das kommende Jahr soll allerdings etwas ruhiger werden, sagte Braun. Sie nannte die ersten Termine mit dem Singen der Passion an Karfreitag, am Ostermontag die Aufführung der De-Haan-Messe und Händels „Halleluja“. Am 26. Mai singt der Chor bei der Maiandacht in Aggenhausen.

Kassiererin Paula Wenzler präsentierte die Zahlen, Marlies Fetzer und Erika Dreher hatten die Kasse geprüft und alles in bester Ordnung befunden. Schriftführerin Herlinde Groß nannte die wichtigsten Termine des Jahres. Die 30 Auftritte und Aktivitäten wurden in 52 Proben vorbereitet.

Norbert Schnee überbrachte die Grüße des abwesenden Präses Pater Sabu und leitete die einstimmig gewährte Entlastung herbei. Gleichzeitig dankte er dem Chor im Namen des Kirchengemeinderats und der Gemeinde für die Bewältigung des Progamms 2018. Die Kirchengemeinde werde weiterhin hinter dem Chor stehen und ihn finanziell unterstützen.

Für vorbildlichen Probenbesuch wurden sechs Personen ausgezeichnet: Über Honig als Präsent freuten sich Luzia Bühler, Lisa Steidle, Theresia Schnee, Karl Wenzler, Winfried Betting und Chorleiterin Ulla Braun selbst.