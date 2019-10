Denkinger Kinder sind nun ausgewiesene Bienen-Experten

Zu einem vollen Erfolg ist in der Mediathek die fünfte „Heiß auf Lesen“-Aktion in den Sommerferien geworden. Insgesamt 62 Kinder und Jugendliche nutzten die Gelegenheit, um sich die heißen Sommerferien mit Lesen von Büchern zu vertreiben. Insgesamt wurden in der Mediathek die 295 extra neu angeschafften Medien bis zu 610 Mal ausgeliehen.

Gelesen wurden vor allem Jugendbücher und Romane, teilte die Leiterin der Mediathek, Angelika Koesling, mit. „Schön war auch, dass viele junge Kinder erstmalig den Weg zu uns gefunden haben. Viele Schüler, die nach den Ferien in die zweite Klasse kamen, lasen ihr erstes Buch ganz allein und waren mächtig stolz darauf“, berichtete sie weiter.

Die Bücher waren allesamt ausgesucht für die verschiedenen Altersbereiche. So waren für die Erstleser Bücher in extra großer Leselernschrift parat. Für Leseprofis gab es dementsprechend dickere Bücher und anspruchsvollere Texte zum Ausleihen.

Spannend wurde es bei der Abschlussparty in der Scheune im Bürgerhaus. 45 Kinder hatten sich angemeldet. Doch bevor die Tombola für die „Leseratten“ stieg, galt es das Lernbuffet „Fleißige Flieger“, ein Angebot der Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen im Regierungspräsidiums Freiburg, durchzuarbeiten. Gleichzeitig ist das Lernbuffet ein Angebot zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz für Grundschüler. Die Biene als Sympathieträger, wichtiger Akteur im Ökosystem und Nutztier war das Thema. Es vermittele Wissen über ihre Bedeutung für Ökosystem und Ernährung, ebenso zu Lebensweise und Honiggewinnung, informierte Angelika Koesling nach der Begrüßung der Kinder durch Mediathek-Mitarbeiterin Gudrun Hafner.

Als Einstimmung und Warm-up durften die Kinder und Jugendlichen reihum in einem Fühlbeutel Gegenstände ertasten, die natürlich alle mit der Biene zu tun hatten. Mit einem „Wabenheft“ ausgestattet gingen die Schüler jeweils zu zweit los, um an beliebigen Stationen die gestellten Aufgaben selbstständig zu lösen. Die Antworten wurden im Wabenheft aufgeschrieben.

Auf vielfältige Weise und mehrere Sinne ansprechend konnten sich die Kinder dem Thema Biene nähern: Da wurde an 20 Stationen gelesen, zugeordnet und aufgeschrieben, geschnuppert und gelauscht, gebastelt und experimentiert und vieles mehr. Nach der Einführung und Erläuterung der Regeln durch Gudrun Hafner wurde das ganze Bürgerhaus gestürmt. In allen drei Etagen befanden sich Stationen, die von den begeisterten Kindern angesteuert wurden, um recht bald die gesuchten Antworten zu finden.

Fynn, Hannes und Emil steuerten gleich das etwas schwierigere Riech-Memory an. Hier mussten 30 unterschiedliche Dürfte erraten werden. Wer zur Bienenfamilie gehört, mussten Isabelle und Lisa erraten. Waren es die Schmetterlinge, die Hummeln, Heuschrecken oder gar die Käfer? Bei der Station hatten Tom und Marko richtig Spaß beim Experimentieren. Da Bienen positiv und die Pollen negativ geladen sind, werden die Pollen von den Bienen angezogen. Die beiden Jungs mussten einen Luftballon (stellte die Biene dar) kräftig an den Kleidern reiben. Dadurch lädt er sich positiv auf. Die in einem Teller liegenden Pfefferkörner (stellten die Pollen dar) wurden nun vom Luftballon angezogen. Auch einige Songs über die Bienen errieten die Teilnehmer, wie „Die Biene Maja“. Neben vielen Aufgaben über die Bienenwelt galt es auch Rechenaufgaben zu lösen: Wie viele Pfundgläser Honig werden benötigt, um einen Eimer mit 12,5 Kilogramm Fassungsvermögen abzufüllen?

Dies war zugleich das Stichwort zum Verspeisen der Honigbrote zur Stärkung. Zum Abschluss gab es zur Belohnung der „Leseratten“ eine Tombola. Jeder Leser durfte sich einen Preis ziehen. So ging niemand leer aus.