Denkinger Köder schmecken am besten

Traditionell am letzten Sonntag im Mai feiert der Aixheimer Angelsportverein sein Fischerfest am Brandegartweiher. Dazu lud er die Angelkameraden aus Denkingen und Trossingen ein, die morgens angeln durften. Genau so zur Tradition gehört die Maiandacht beim Marienbildstöckle am Weiher.

Bereits am Morgen saßen die Angler rings um den Weiher und versuchten mit Rute und geschliffenen Angelhaken die Fische an Land zu bringen. Nach dem Angeln saß man mit vielen Gästen an den Biertischen und freute sich über den guten Fang. Zur Mittagszeit verkündete der Vorsitzende Stefan Gratz, wer die kapitalsten Fische an Land gedrillt hatte und mit einem Pokal belohnt wird. Die Denkinger Angler lagen klar in Führung. Den ersten Platz belegte Matthias Melzer vor Werner Tietz, beide vom Angelverein Denkingen. Platz drei ging nach Trossingen an Udo Kienöl.

Während in der Küche an Wurst und Fleischgrill hart gearbeitet und die Bedienungen die große Zahl der Gäste versorgten, unterhielt die „Gaudi Brass aus Oaxa“ mit Blasmusik und Gesang bis zum Beginn der Maiandacht mit Pastoralreferent Peter Berner, bei der Marienlieder gesungen wurden. Zum Schluss bedankte sich der ehemalige Vorsitzende Ernst Gruler bei Peter Berner und den Andachtsbesuchern für ihr Mitbeten und Singen.