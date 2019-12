Denkinger Firmen wirken bei Adventsaktionen zusammen

Was alles bürgerschaftliches Engagement zuwege bringt, haben in der Adventszeit die Aktionen vieler Firmen in Plattenweg, Zeppelinstraße und Hauptstraße gezeigt. Rund um den lebensgroßen Weihnachtsweg der Familie Krell im Plattenweg war an den drei vergangenen Samstagen richtig was los. 17 Firmen ließen sich von dem Allroundmann und Initiator des Weihnachtsweges Klaus Krell in das vorweihnachtliche Geschehen einbinden.

Neben Basteleien und Angeboten zum Mitmachen hatten die beteiligten Firmen Kulinarisches, meistens auf Spendenbasis, zu bieten: Getränke, heiße Rote, Weihnachtsgebäck, Knabbereien, Suppen in verschiedenen Variationen oder Pizzabrötchen standen für den kleinen Hunger zur Verfügung.

Heiß ging es auch am zweiten Aktionstag am 14. Dezember zu: Die Firmen SDN Präzisionstechnik (Lattlschießen), Drehertec GmbH (Biathlonstand mit Schießen) und Seid Chirurgische Instrumente (Wurfbude) hatten sich gemeinsam für eine „Winterolympiade am Weihnachtsweg“ entschieden. Klaus Cordoso Kempkes aus Wellendingen erreichte mit 125 von 145 erreichbaren Punkten Platz eins und erhielt einen Gutschein über 50 Euro. Mit 115 Punkten kam Frieda Greiling, Denkingen, auf Platz zwei und erhielt einen Gutschein über 30 Euro. Auf Platz drei mit 20 Euro als Preisgeld kamen mit 110 Punkten gleich fünf Teilnehmer mit Pascal Maier, Immendingen, Gabor Grünwald, Spaichingen, Diana Teltenbom, Böttingen, Olaf Fischer, Spaichingen, und Jonas Buschle, Denkingen.

Im Drehertec-Gebäude vertreten war das Ergo-Zentrum und Ernährungscouching Andrea Dreher mit einer Fotoausstellung und weihnachtliche Bastelangebote für Kinder. Eine Fotoaktion gab es bei KMS, und Haag-Laserart lud zum Zusammenbau von Laserartikeln ein. Ein besonderes Highlight bot MTS Martin Schnee: Zu einem Adventstreffpunkt wurde die ausgeräumte große Werkshalle mit dekorierten Weihnachtsbäumen, Baumkerzen, Weihnachtsflammkuchen. Vieles mehr zauberte zusätzlich der „arbeitende“ Bäckermeister. Ein besonderer Anziehungspunkt waren die Basteltische. Auf einem metallenen Laserbausatz konnten Weihnachtsschlitten mit einem Rentier zusammengebaut oder Drahtweihnachtssterne auf ein Brett dekoriert werden. Doch lange Warteschlangen mussten hier in Kauf genommen werden.

Und wer dachte, dass die Besucher mit den ersten zwei Veranstaltungen genug hatten, sah sich getäuscht. Im Gegenteil, eine große Menschenmenge bewegte sich auf dem mit vielen Lichtern erleuchteten Weihnachtsweg zu den einzelnen Firmen. Dazu fuhr Klaus Krell mit seinem Weihnachtszügele über 20 Mal die ganze Strecke ab und brachte die Besucher zu den Stationen. Da gab es beim Baufachmarkt Fischinger Ponyreiten und Kinderschminken. Bis spät am Abend wurden bei Gerutec Viktor Gaier Kinder geschminkt. Auch bei HFS/Haag-Laserart wurde manches Weihnachtsgeschenk ergattert und fleißig Geschenkboxen zusammengesteckt.

Etwas Besonderes hatte sich die Firma Wolfgang Hörmle mit einem Streichelzoo ausgedacht, der von Kindern dichtumringt war. Da gab es Schafe und Ziegen zu streicheln, oder ein Alpaka. Auf der Rollrutschbahn waren nicht nur Kinder, sondern vor allem Jugendliche und junge Väter in Aktion.

Nikolaus und Ruprecht lauschte eine große Menge von Kindern und Erwachsenen auf dem Werkhof der Firma Hörmle. Dieser dankte der Familie Krell für das jährliche Engagement rund um den Weihnachtsweg, wobei alle Einnahmen an MiKaDo gespendet werden. Auch allen beteiligten Firmen bedankte sich der Nikolaus. Nach dem lautstark gesungenen Lied „Lasst uns froh und munter sein” verteilte Knecht Ruprecht Süßes. Bis nach 21 Uhr freuten sich die Besucher an dem Adventszauber. Wolfgang Hörmle wird die ganzen Spenden dem Denkinger Krebs-Spezialisten an der Solinger St. Lukas-Klinik, Prof. Ulrich Mahlknecht, für seine Forschung zukommen lassen.