Denkinger Familie leistet sich eigenen Standesbeamten

Gleich vier Mal ist der Denkinger Bürgermeister Rudolf Wuhrer Standesbeamter für die Familie Haas gewesen. Noch am Anfang seiner im September 1983 beginnenden Amtszeit traute er Christian und Monika Haas. Und später, seit 2011, dann auch deren Kinder. Zuletzt am vergangenen Samstag deren Sohn Andreas, der in Denkingen seine Ann-Kathrin, geb. Haag, heiratete.

Bürgermeister Wuhrer begann seine Rede am Samstag launisch: „Was vermutlich nur Adelshäusern vorbehalten ist: Die Familie Haas leistet sich einen eigenen Standesbeamten. Und so ist es mir eine große Ehre und zugleich auch eine große Freude, die Eltern von Andreas, euch liebe Monika und Christian begrüßen zu dürfen, denn euch durfte ich am 15. Februar 1986, ganz am Anfang meiner Amtszeit standesamtlich trauen. Dann folgten 2011 Martin und Aline Haas und 2014 Lukas und Carmen Haas.

„Aus eigener Recherche ist uns nicht bekannt, das ein Standesbeamter während seiner Amtszeit als Bürgermeister´die Eltern und viele Jahre später alle ihre Kinder getraut hat“, sagt Christian Haas.

Er, aufgewachsen in Bad Reichenhall / Oberbayern, lernte seine Frau Monika, geb. Hüttenberger, aus Denkingen, über die Freikirche ETG kennen, „in der wir als große Familie ehrenamtlich sehr engagiert sind“.

„Als Familie gründeten wir in Denkingen unser Zuhause. Drei Söhne wurden uns geboren: Martin 1986, Lukas 1989, Andreas 1993. Denkingen ist uns zur Heimat geworden. Für dieses lebenswerte Dorf sorgt Bürgermeister Wuhrer mit dem jeweiligen Gemeinderat.“

Die Kinder seien in Verbundenheit mit den Vereinen, vor allem dem FSV, in Denkingen aufgewachsen, berichtet Christian Haas. „Die Söhne Lukas und Andreas haben ihren Wohnort und somit Lebensmittelpunkt ebenfalls in Denkingen. Sohn Martin ist in Rietheim verheiratet.“

Martin Haas heiratete 2011 Aline geb. Dürr, Lukas Haas 2014 Carmen geb. Cammerer, Andreas 2020 Ann-Kathrin, geb. Haag. „Die Trauungen waren professionell, emotional, familiär, standesgemäß und persönlich gestaltet und durchgeführt“, berichtet Christian Haas.

„Ein Gedanke: Bereits Enkelkinder sind nachgerückt. Das älteste davon ist sieben Jahre.“ Die derzeitige Amtszeit des Bürgermeisters dauere bis 2023. „Für eine weitere Hochzeit wird das knapp. Es wäre doch ein Grund, sich nochmals zur Wahl zu stellen.“