Denkinger Bauhof ist viel beschäftigt

Der Jahresbericht des Bauhofes hat in der Denkinger Gemeinderatssitzung am Dienstagabend viel Zeit in Anspruch genommen. Bauhofleiter Stefan Numberger hatte sich gut vorbereitet und einen mit Zahlen und Fakten gespickten Bericht vorgelegt.

Allein 337 Bäume in Grünanlagen müssen gepflegt und im Herbst das Laub abgefahren werden. Fünf Hundetoiletten, die von der Gemeinde aufgestellt wurden, müssen wöchentlich zweimal geleert werden. Dazu kommt das Ausmähen und Ausbessern der 17,5 Kilometer Feldwege, sowie die Bach- und Grabenunterhaltung und das gesamte Aufgabengebiet Friedhof.

Im Winterdienst ist Bereitschaft von morgens drei Uhr bis abends 22 Uhr. Im Räum- und Streudienst werden rund 33 Kilometer gefahren pro Runde und dabei noch 24 Sackgassen und Wendehämmer geräumt.

Trotz des zeitaufwendigen Winterdiensts müssen auch alle anderen nicht aufschiebbaren Arbeiten noch geleistet werden, wie Verkehrszeichen-Aufstellen bei Veranstaltungen und vor allem die Arbeiten an den gemeindeeigenen Gebäuden.

Dass dies nicht ohne Kosten möglich ist zeigte Stefan Numberger auch auf. Für die fünf Bauhofmitarbeiter einschließlich Hausmeister fielen im Jahr 2018 Personalkosten in Höhe von 218 900 Euro an. Gemeinderat Jürgen Thieringer bedankte sich bei Stefan Numberger und seiner ganzen Mannschaft für die Arbeit zum Wohle aller Bürger. Dem Wunsch von Numberger zur Anschaffung eines neuen Schneepflugs für den Schänzlin-Kleintraktor wurde ohne Gegenstimme zugestimmt.

Der zweite große Punkt der Sitzung war der Antrag von Gemeinderat Matthias Zepf um kostenlose Überlassung der Festhalle an die Vereine für jährlich jeweils eine Veranstaltung. Fast ein Dauerthema, denn bereits im April 2015 hatte sich der Gemeinderat mit einem solchen Antrag befasst.

Der Abmangel in der Halle sei einfach zu groß, um weitere Zugeständnisse zu machen, so Bürgermeister Rudolf Wuhrer. In der vorangegangenen Bürgerfragestunde hatte FSV-Vorsitzender Harald Fetzer den Wunsch geäußert, dass sich die Vertreter der Vereine zusammensetzen sollen, um ein für alle Vereine gangbaren Weg zu finden, und bat darum die Abstimmung zu verschieben. Dem letzteren Wunsch wurde nicht entsprochen und der Antrag von Zepf wurde mehrheitlich abgelehnt. Bürgermeister Rudolf Wuhrer sah es jedoch positiv, dass sich die Vereine zusammensetzen und nach der Gemeinderatswahl, dann bei anderer Zusammensetzung, dies nochmals besprochen werden könne.

„Landleben 4.0-Nachhaltigkeit an der Schwäbischen Alb“: Ein Film des SWR der im Landkreis Tuttlingen und insbesondere in der N-Region gedreht wurde, soll am 10. März in der Denkinger Festhalle vorgestellt werden. Im SWR wird er am Freitag, 15. März, um 21 Uhr übertragen. Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis und stimmte auch der Übernahme anfallender Kosten zu.

Der Vergabe einer Ingenieurleistung für das Pumpwerk Sulzen zum Preis von netto 5900 Euro stimmte der Gemeinderat zu. Im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebiets sei eine Überprüfung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Pumpwerks notwendig. Dabei soll auch ein Kostenrahmen für die Maßnahmen ermittelt werden.

Unter Anfragen bat Jürgen Thieringer darum, die Geräte in der Mehrzweckhalle zu überprüfen und beim Parkplatz Rathaus einen Behindertenparkplatz aus zu weisen. Gemeinderat Matthias Zepf sprach das Auffüllen eines Grundstückes im Gewann Bergen an und wollte Klarheit darüber, wie dies möglich sein kann.