Denkinger Albabtrieb: Den Schafen folgen viele prachtvolle Festwagen

Auch der sechste Albabtrieb über das vergangene Wochenende hat nahtlos an die Erfolge der bisherigen Albabtriebe angeknüpft. Der Albabtrieb von der Sommerweide Klippeneck mit nahezu 1000 Schafen ist gleichzeitig verbunden mit dem Erntedankumzug aus der Sichelhenkezeit.

Der Albabtrieb hat am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt unter dem Thema „Der gute Hirte“ mit Pater Sabu und Pfarrer Oliver Helmers begonnen. Der Posaunenchor unter der Leitung von Christian Vosseler begleitete die Feier und Gesänge musikalisch.

Regen? Die Besucher strömen dennoch in Massen

Trotz der etwas unsicheren Wettervorhersage kamen die Besucher wieder in Massen. „Man spürt einfach, dass diese Großveranstaltung nach der Coronapandemie ein großer Lichtblick für viele Menschen bedeutet“, sagte eine Besucherin. Und trotzdem sei es gut, dass diese Großveranstaltung nur alle drei Jahre stattfindet, denn die vielen Tausenden von Besuchern erfordern eine gewaltige Logistik und Organisation, so der vielfache Tenor der dicht an dicht stehenden Menschen beim Umzug.

An die 40 Gruppen und Wagen beteiligten sich daran. Natürlich waren die Schafe und viele andere Tiere die Hauptakteure, während die Denkinger Vereine mit ihren Besenwirtschaften die vielen Besucher verköstigten. Selbst das bisschen Nieselregen tat der allgemeinen Fröhlichkeit und Festatmosphäre keinen Abbruch. Auch die Besucher, die schon öfters am Umzug waren, waren begeistert.

Die Schafe rücken eng zusammen

Überall gab es nur fröhliche Gesichter, viele Tiere, vor allem viele, viele Schafe, die eng zusammengerückt mit ihren Schäfern und der Schäferin Villing sowie den Hunden ganz brav durch die Menschenmasse gingen. Prachtvolle Pferdegespanne, verschiedene mit Früchten und Blumen geschmückte Festwagen, Erntekronen, Trachten- und Volkstanzgruppen, Fahnenschwinger und mehrere Musikkapellen gaben dem Umzug etwas Besonderes. Dazu gab es landwirtschaftliche Darstellungen und Arbeiten aus früheren Zeiten, mit Brauchtum verbunden und alten Gerätschaften. Diese wurden mit besonderem Applaus bedacht. Aus den Grundschulkindern wurden „freche Früchten“, eine Bauernhochzeit zeigte die Kinderburg auf ihren Wagen mit gleich zwei Pferdegespannen.

Frühmorgens schon auf den Beinen

Ein Großteil der Denkinger Bevölkerung war als Teilnehmer des Umzugs oder bei anderen Aktionen im Einsatz. Aus der ganzen Region, von der Südpfalz bis Kiel, sowie aus der Partnerstadt Schirgiwalde Kirschau (Sachsen) kamen Besucher, um dieses einmalige Erlebnis mit den Schafen zu erleben. Mit großem Interesse verfolgten die vielen Ehrengäste mit Schirmherrn Guido Wolf (MdL) und dem Präsident und Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, das Treiben

Frühmorgens war das halbe Dorf schon auf den Beinen, um Marktstände, Zelte und Pavillons mit Sitzbänken aufzustellen. Mit dem Erntealtar bot die katholische St. Michaelskirche den ganzen Tag über Auszeiten mit Impulsen und Stille an. Bei einem Durchgang durch den Handwerker- und Bauernmarkt stieg bald der Duft von selbstgemachten Seifen und Kulinarischem aus Besenständen in die Nase.

Selbstgemachtes bereichert den Markt

Zusätzlich gab es Produkte aus der Schafhaltung, Schmuck, Waren aus Wolle, Holz, Eisen und Ton, Honig, Tiroler Käse und Speck. Gleich zwei Gärtnern boten Pflanzen und Blumen an. Natürlich durften auch die Socken-, Hüte- und Kleiderstände nicht fehlen. Eine Tuttlinger Bäckerei glänzte mit vielen Torten- und Kuchenvariationen. Eine Flechterin zeigte das alte Handwerk des Stuhlflechtens mit Rottang, und die Denkinger Filzfrauen demonstrierten in verschiedenen Arbeitsgängen, was mit der Schafwolle geschieht. Einen großen Zulauf fand auch das Filzen mit Kindern. Für Stimmung auf dem Markt sorgte die Kapelle „Gaudi Brass Oaxa“.

Mit dem Fassanstich am Freitagabend ist der Denkinger Albabtrieb eröffnet worden. Bürgermeister Rudolf Wuhrer bekam das unter den Klängen der Musikkapelle Denkingen mit Dirigent Stefan Lewedey souverän hin. Beim zweiten Schlag spritzte das Bier, und Bürgermeister Wuhrer rief in die Menge: „Anzapft ischt, jetzt kann es losgehen, auf das wir so lange gewartet haben“.

Handwerkervesper rege genutzt

Viele Besucher kamen bereits zum Handwerkervesper, das zwei Unternehmen aus der Region managte. Jeweils 50 Personen waren pro Schicht im Einsatz, um die Besucher zu verköstigen. Auch die 24-köpfige Delegation aus der Partnergemeinde Schirgiswalde-Kirschau war am Freitagabend bereits eingetroffen.

Rasch füllte sich das Festzelt mit begeisterten, in der Hauptsache jungen Musikerfans, während die Musikkapelle Denkingen als Vorkapelle zur Unterhaltung bis zum Eintreffen der bayerischen Band „Rotzlöffl“ spielte. Mit ihrem besonderen Charme nahmen die vier Musiker den Schwung der Vorkapelle auf unter dem Motto „boarisch Rocken“. Mit ihrem rotzlöfflmäßigen Partysound und zu 100 Prozent authentisch spannten sie energiegeladen und besonders lautstark einen musikalischen und fetzigen Spannungsbogen über den ganzen Abend.

Mit Welthits der vergangenen Jahrzehnte, Klassiker, dazwischen lautstarke Rockhymnen, brachten sie das Publikum zum Toben. Bereits nach den ersten zehn Minuten standen hauptsächlich die jungen Fans beim Hit „Amsterdam“ auf den Tischen, johlten, klatschen, wiegten sich mit erhobenen Händen zu den heißen Rhythmen, wie „Hoodie“, „I will wieder hoam“, „Skandal um Rosi“ oder „Tiroler Land“. Besonders bei den eigenen Songs mit „Maria bring mir a Bier“ tobten die Besucher. Dazu floss, wie es sich bei einem Oktoberfest geziemt, literweise Bier. Bis spät in die Nacht blieben die vier Musiker ihrem Motto treu „Boarisch Rocken“.

Publikum ist am Samstagabend ein anderes

Nach dem Rübengeisterschnitzen mit Umzug am Samstagabend (organisiert von der Narrenzunft) gab es anschließend mit den „Hirschbuben“ das zweite Oktoberfest. Inzwischen sind die sieben Vollblutmusiker fester Bestandteil des Denkinger Albabtriebs geworden. Verstärkung erhielten sie durch Sängerin Marlen Zepf.

Bereits mit ihrem ersten Hit „Jetzt geht’s los“ sorgten die Musiker für Stimmung. Doch das Publikum hat sich im Vergleich zum Vorabend etwas geändert. Neben den jungen Fans waren auch viele ältere Musikbegeisterte in der Halle. Denn die echten Wurmlinger Musikusse sind bekannt und bei Jung und Alt beliebt für musikalische hohe Qualität, Ausgelassenheit und Shows.

Auf der Autobahn in die Hölle

Stilgemäß schreckten die Sieben vor nichts zurück: „Highway to hell“, „Nicht im Flieger“ oder „Blaue Augen“ wurden ebenso krachend gebracht, wie das „Hoodie“. Ab hier standen ganze Reihen - mit Dirndl und Lederhosen - auf den Bänken, was die Musiker weiter anheizte. Bald brodelte es im Festzelt, und das Bedienpersonal hatte Mühe, die Bierkrüge an den Mann zu bekommen. Die Evergreens zum Mitsingen, dazu Schlager in jeder Variation sorgten einen ganzen Abend lang für eine Bombenstimmung. Ganz Mutige schwangen sogar das Tanzbein. „Mir gont net Hoam, wir bleibet do“ erklang es zur späten Stunde noch aus allen Ecken.

Info: Eine Bildergalerie finden Sie liebe Leser unter www.schwaebische.de/primtal

Ganz klar die Hauptakteure: die Schafe. (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) Endlich wieder Albabtrieb in Denkingen (Foto: Alois und Herlinde Groß) 1 von 1

Altes Zimmerhandwerk gab es zu sehen. (Foto: Alois und Herlinde Groß)

„Anzapft ischt“, verkündete Bürgermeister Wuhrer nach wenigen Schlägen. (Foto: Alois und Herlinde Groß)