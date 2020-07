Denkingen will Friedhof weiter entwickeln

Im Rahmen einer Klausurtagung hat sich der Gemeinderat in seinem Zehn-Punkte-Arbeitspapier für 2020/21 darauf geeinigt, dass man eine generelle Planung zur künftigen Entwicklung des Friedhofs erarbeiten lassen wird. Hierzu erstellte das Büro „landschaft 4 Ingenieure“ ein Gutachten, welches dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde. Eine Diskussion fand nicht statt. Vielmehr wird sich der Rat in den kommenden Monaten mit den einzelnen Punkten auseinandersetzen und daraus Schlüsse für eine eventuelle weitere Planung ziehen.

„Es sind tatsächlich ein paar Dinge in dem Gutachten aufgelistet, über die es sich lohnt nachzudenken“, sagte Bürgermeister Wuhrer. In dem Gutachten wurde unter anderem ein „sehr gepflegtes Gesamterscheinungsbild des Friedhofs“ positiv bewertet. Daneben sind Entwicklungsziele aufgelistet und auch negative Erscheinungsbilder vermerkt.

Die Grundschule Denkingen zusammen mit dem Schulträger waren in den letzten Monaten mit der Entwicklung eines Konzepts für den Betrieb einer Ganztagsschule beschäftigt. Inzwischen wurde Personal für die Betreuung eingestellt. Gespräche für eine provisorische Ganztagsbetreuung, mit Ausnahme der mit den Vereinen, sind abgeschlossen und der Mensabetrieb organisiert. Mit dem Architekten wurde an der Planung für die notwendige Erweiterung der Schulräume gearbeitet. Nach Absprache mit dem Regierungspräsidium wurde von der Baurechtsbehörde der Anbau genehmigt. Die Vergabe musste allerdings aufgehoben werden, so dass sich der Baubeginn auf Frühjahr 2021 verzögern wird, informierte Wuhrer.

Schulleiterin Christina Herrmann teilte mit, dass sich bei der gesetzlich vorgeschriebenen Elternbefragung eine große Bereitschaft für eine Ganztagsschule zeigte. 40 Rückmeldungen der Eltern besagten, dass sie das Angebot annehmen würden. 25 Schüler sind für die Betreibung einer Ganztagsschule notwendig.

„Die verbindliche Anmeldung von 20 Schülern für das neue Schuljahr 2020/21 hat, trotz Nachfragen seitens der Schulleitung, nicht die erforderliche Anzahl an Meldungen für den Start der Ganztagsschule erbracht“, bedauerte Herrmann. Warum sich die Eltern anders entschieden haben, tauchte als große Frage auf. Eine Aufnahme des Ganztagesbetriebs zum neuen Schuljahr ist demzufolge nicht möglich. Die laufenden organisatorischen Maßnahmen wurden deshalb abgebrochen, so Wuhrer. Doch liege die Zusage vor, dass die Genehmigung für einen Ganztagesbetrieb auch zum Schuljahr 2021/22 kommen kann.

Herrmann stellte ihre Idee vor, den 20 angemeldeten Kindern eine etwas verminderte Ganztagesbetreuung durch die Gemeinde, allerdings unter Kostenbeteiligung, anzubieten, um die Kosten für das Betreuungspersonal, einer Erzieherin und eines FSJ-lers zum größten Teil zu decken. Wenn darüber hinaus Plätze frei sind, könne der Teilnehmerkreis ggf. nach sozialen und pädagogischen Gesichtspunkten erweitert werden.

Es soll nun zweigleisig gefahren werden: Zum einen wird die „Verlässliche Grundschule“ in der bisherigen Form bestehen bleiben, zum anderen ist angedacht, an verschiedenen Nachmittagen eine Betreuung anzubieten. Ein genaues Angebot plus Kosten wird noch erarbeitet, wofür das Gremium einstimmig plädierte. Einstimmig steht der Gemeinderat auch weiter hinter dem Projekt „Ganztagsschule“. Ab kommendem Schuljahr hat die Grundschule acht Klassen, jedoch nur sechs Klassenzimmer zur Verfügung. Zusätzlich sieht der neue Bildungsplan wieder „Werken“ vor, wozu ebenfalls kein geeigneter Raum zur Verfügung steht. „Wir haben einfach Platzbedarf, es ist überall zu eng“, skizzierte Herrmann. Mit einer Enthaltung stimmte der Rat zu, die Baumaßnahme für den geplanten Schulanbau weiter zu führen. Ende des Jahres soll erneut ausgeschrieben werden.

Der Gemeinderat hat sich ausdrücklich zu den von ihm im Nachhaltigkeits- sowie im Klimaschutzbericht festgelegten Zielen zum Energieendverbrauch und zur Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energiequellen bekannt. Die Nutzung des Dachflächenpotenzials gemeindeeigener Gebäude für die regenerative Stromerzeugung bietet hierzu ein großes Reservoir, welches bisher nur zu einem Teil ausgeschöpft wurde. Die ENRW führte nun eine Potenzialanalyse für diese Objekte durch, deren Ergebnisse Dipl.-Ing. Markus Bur am Orde in der Schulturnhalle präsentierte.

Ausgehend von den Steckbriefen der Gebäude zum Potenzial und zur Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen bieten Rathaus, Feuerwehrhaus, Bauhof und Kath. Kindergarten St. Paul laut Analyse an, eine detailliertere Betrachtung durchzuführen. In einer der folgenden Sitzungen soll hierüber weiter beraten werden, teilte Bürgermeister Rudolf Wuhrer mit.