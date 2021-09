Denkingen will Einrichtungen der Gemeinde wieder für Veranstaltungen öffnen

Seit 2010 bezuschusst die Gemeinde den Kauf eines gemeindeeigenen Bauplatzes mit 6000 Euro für junge Familien und Alleinerziehende mit mindestens einem Kind. Das Förderprogramm war befristet und wurde vom Gemeinderat jeweils verlängert. Ende 2020 war das Programm ausgelaufen. Die Verwaltung schlug nun vor, eine Familienförderung von 5 000 Euro bis Ende 2023 zu gewähren. Der Rat war geteilter Meinung.

Zum einen wollten die Ratsmitglieder junge Familien fördern - zum anderen vertrat man die Meinung, dass sich die Situation geändert und man heutzutage nur noch wenige Bauplätze zur Verfügung habe. Die Neuerschließung eines Baugebiets sei schwierig und teurer. Eine Abstimmung brachte Stimmengleichstand, so dass der Antrag der Verwaltung abgelehnt wurde.

Während der Corona-Pandemie hat die Gemeinde ihre Einrichtungen für öffentliche Veranstaltungen gesperrt. Eine Anfrage des TSV, die Herbstfeier in der Mehrzweckhalle durchführen zu wollen, wurde im Gremium dazu benutzt, grundsätzlich die Frage der Zurverfügungstellung der gemeindlichen Räumlichkeiten zu regeln. Der Gemeinderat kam aus heutiger Sicht zur Überzeugung, dass man so langsam in die Normalität zurückkehren wolle. Man will deshalb die gemeindlichen Einrichtungen wieder öffnen. Im Übrigen müsse der Veranstalter entscheiden, ob er die Corona-Verordnungen einhalten könne, um die Veranstaltung durchführen zu können.

Für den Zeitraum Januar 2022 bis Dezember 2024 wurde die Stromlieferung für die Straßenbeleuchtung sowie die gemeindlichen Einrichtungen öffentlich ausgeschrieben. Als preisgünstigster Anbieter wird die ENRW Stadtwerke Rottweil den Strom an die Gemeinde liefern.

Der Rat nahm die Abrechnung Betriebskosten/Abmangelbeteiligung des Kath. Kindergartens St. Paul für 2020 zur Kenntnis. Die Gesamteinnahmen betragen 43 824 Euro, dem gegenüber stehen Ausgaben von 354 525 Euro. Einnahmen wie Ausgaben liegen unter dem Planansatz. Von den Ausgaben trägt die Gemeinde 305 582,81 Euro und die Kath. Kirchengemeinde 48 943,18 Euro.

Seit dem Abschluss des Flurneuordnungsverfahren Ende der 1990er Jahre hat die Gemeinde den Großteil ihrer Pachtverträge weitestgehend unverändert gelassen. Einstimmig beauftragte der Rat die Verwaltung, die gemeindlichen landwirtschaftlichen Flächen ordnungsgemäß zu kündigen. Über die Regelungen einer Neuverpachtung entscheidet der Rat rechtzeitig vor Ende der gekündigten Pachtverhältnisse. Die Kündigung erfolgt, um zum einen den Pachtzins anzugleichen und zum anderen eine ökologische Bewirtschaftung festzuschreiben sowie ökologisch bewirtschaftete Flächen für Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung zu haben.

Da das Interesse an einem sofortigen Anschluss von Glasfaser im Alfons-Debler-Weg, Reizle und Kirchhofen gering war, wurde geprüft, ob es möglich ist, nur diejenigen anzuschließen, die Interesse bekundet haben. Da sich an den Baukosten von 25 000 bis 30 000 Euro nichts ändert, war der Gemeinderat davon überzeugt, die Entscheidung über einen Ausbau im Zusammenhang mit den Haushaltsplanberatungen 2022 nochmals zu beraten.

Das Gremium nahm das forstliche Gutachten zum Rehwildabschluss zur Kenntnis. Die Denkinger Jägerschaft bringe sich aktiv in die Maßnahmen zur Wildschadensverhütung mit ein. Dies geschehe in enger Kooperation mit dem Revierleiter, so Bürgermeister Wuhrer. Doch solle mehr denn je die Naturverjüngung des Waldes geschützt und gestärkt werden.

Die Netze-BW haben 2020 ihre Kunden aufgerufen, sich an einer Aktion zur Erhöhung der Online-Quote im Bereich Zählerablesungen zu beteiligen. Wenn die Einwohner ihren Stromzählerstand nicht per Zählerstandskarte sondern online mitgeteilt haben, so hat die Netze-BW das eingesparte Rückporto für einen guten Zweck in der betreffenden Gemeinde gespendet. In Denkingen kamen so 519,60 Euro zusammen. Der Rat beschloss die Annahme der Spende von 519,60 Euro, die an die Villa Sonnenschein geht.