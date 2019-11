Denkingen würdigt besondere Leistungen von Bürgern

„Mit dem heutigen Ehrungsabend wollen wir all jene Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder ehren, die sich in den letzten Monaten durch besondere Leistungen verdient gemacht haben.“ Das hat Bürgermeister Rudolf Wuhrer bei seiner Begrüßung gesagt. An Stelle der jährlich üblichen Sportlerehrung hat die Gemeinde seit 2016 einen etwas anderen Ehrungsabend organisiert.

Vereine, Institutionen und Bürger hatten im Vorfeld Gelegenheit, ihre Vorschläge für die Ehrung einzureichen. Ein „Ehrungskomitee“, bestehend aus den Mitgliedern des Verwaltungs- und Kulturausschusses des Gemeinderats, Vertretern von Sport, Kultur und Ehrenamt, sichtete die Vorschläge und nahm die Auswahl vor. Dieser Arbeitskreis legte auch das Programm des Abends fest. Die einzelnen Mitglieder stellten abwechselnd die zu Ehrenden vor und hielten die Laudatio. Dies waren Frank Nann, Tanja Köhler, Jürgen Thieringer, Achim Lewedey, Josef Schmidt, Florian Debler, Peter Doser, Hermann Buschle und Bürgermeister Rudolf Wuhrer. Gleichzeitig überreichten sie die Urkunde der Gemeinde und die Sonderpreise der Firma Elektro Pfaff, Volksbank, Metzgerei Bippus, Schwer fittings, Firma Kauth, des Bürgermeisters, des Ehrenbürgers Hermann Buschle und von Tanja Köhler.

Mit diesem Ehrungsabend will die Gemeinde bewusst Lebensleistungen von Bürgern in den Blickpunkt der Öffentlichkeit stellen. „Diese Vorbilder zeigen, dass es Spaß macht, Erfolg zu haben, dass es sich lohnt, sich einzusetzen, dass Gemeinschaft und Teamgeist eine Bereicherung für das eigene Leben sind“, sagte Wuhrer. Im Anschluss lud die Gemeinde zu Umtrunk und Essen ein.

Die ausgezeichneten Gruppen und Personen

Obst- und Gartenbauverein: Der Verein kümmert sich mit der Pflege der Obstbäume, Vorträge, Schnittkurse, den Betrieb der Moschte und um den Erhalt der Streuobstbestände.

Ehepaar Lore und Georg Nowoisky: Es organisiert seit vielen Jahren im Rathaus kostenlos Ausstellungen mit Objekten aus seiner umfangreichen privaten Sammlung.

Elisabeth Zepf, Hermann Buschle und Frank Nann: Seit 2004 führen die drei MiKaDo ehrenamtlich mit hohem zeitlichen Aufwand.

Dominik Hermle: Wurde 2019 in Suhl Deutscher Meister und Sieger bei der ISSF World Target Tour.

Showtanzgruppe Dance Explosion: Schrieb 2019 eine Erfolgsgeschichte mit ersten, zweiten und dritten Plätzen bei Showtanzwettbewerben.

Hannah Hauser und Carolin Bischoff (Frittlingen): Durchführung der Down-Syndrom-Treffen im Bürgerhaus mit Hilfestellung für Familienangehörige und Einsatz für Menschen mit Down-Syndrom.

Schützenverein: Die Schützen Volker Bezner, Alexander Billek, Miriam Billek, Julia Mißbach, Klaus Storz, Jessica Forker, Celina Forker und Thomas Schmid erreichten auf Bezirks- und Landesebene erste, zweite und dritte Plätze.

Edwin Dreher: Für sein jahrelanges Engagement in der Jugendarbeit des FSV. Während der 20-jährigen Vorstandszeit im Schwäbischen Albverein wurden im Landschafts-und Naturschutzgebiet auf seine Initiative viele Maßnahmen durchgeführt und eine Schutzhütte gebaut.

Emilia Tischkunov: legte erfolgreich die D1 Prüfung für Blasmusik ab.

Felix Fetzer: legte erfolgreich die D2 Prüfung für Blasmusik ab.

Josef Schmidt: Für das perfekte Managen des Backteams vom Geschichts- und Heimatverein. Außerdem habe er durch seine vielen Ideen den MGV in eine neue Zukunft geführt.

Hans Wachter: Als Allrounder erforscht er die Heimatgeschichte und schreibt wissenschaftliche Aufsätze und Vorträge im GHV.

Samuel Aicher: Beim Landeskinderturnfest 2108 in Aalen erreichte er im gemischten Wahlwettkampf Geräte- und Trampolinturnen in der Gesamtwertung den dritten Platz. Außerdem erzielte er am Trampolin die höchste Tageswertung in seiner Altersklasse.

Carola Andris und Daniela Doser: Legten erfolgreich die Prüfung zur Trainerin C Breitensport Fitness/Gesundheit Erwachsene an der Landessportschule Ruit ab. Seither setzen sie ihr Wissen wöchentlich in ihren Gruppen (TSV) um.

Julia Hafner (sechs Jahre): Erzielte mit ihrem Pony Foxy (Fuchurs Little Firefox) beachtliche Erfolge im (Dressur-) Reitsport Führzügelklasse sowie im Reiterwettbewerb mit jeweils ersten Plätzen.

Dorf-Theatergruppe. Seit 50 Jahren erfreut diese Gruppe engagierter Laiendarsteller jährlich aufs Neue das Publikum und sie sei ein wichtiger Pfeiler des kulturellen Lebens in der Gemeinde.

Mika Köhler (13 Jahre): 1. Landessieger BW im Wettbewerb „Jugend forscht“ mit dem Projekt „Nessie: Ungeheure Daten aus dem Wasser“ (Riedbachweiher).