Denkingen sagt Osterdeko ab

Nach der Absage des Ostermarkts hat die Gemeinde Denkingen nun auch die Osterdeko abgesagt.

Seit vielen Wochen sind Denkinger Vereine, katholische Kirchengemeinde, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen mit den Vorbereitungen für die Osterdekoration in der Denkinger Ortsmitte beschäftigt. Entsprechend schwer sei es nun der Gemeindeverwaltung gefallen, diese Osterdeko abzusagen, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Erstmals bei der 1200-Jahr-Feier im Jahr 2018 wurde diese Osterdeko präsentiert und sollte nun alle zwei Jahre wiederholt werden. Die Osterdeko hatte damals tausende von Besucher in den Ort gelockt. In der jetzigen Coronakrise wäre ein solcher Besucherstrom aber unverantwortlich, so die Gemeindeverwaltung.

Bürgermeister Rudolf Wuhrer bittet hier um Verständnis und bedankt sich ausdrücklich bei allen die sich bisher in Sachen Osterdeko engagiert haben.