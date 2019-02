Denkingen ist im närrischen Dauerzustand

Die Plätzlenarrenzunft hat Denkingen mit der Straßendekoration in ein Festtagsgewand gehüllt. Einer glückseligen Fasnet steht also nichts mehr im Wege. Bereits am Schmotzigen Donnerstag werden frühmorgens ab vier Uhr durch die Antrommler die Narren geweckt.

Anschließend geht es um 13.30 Uhr zum Ansäen. Hier gehen der Büttel mit den närrischen Hackerweibern, den Fuhrmännern und den Narren durchs Dorf, um die Denkinger Fasnet anzusäen und neue junge Narren zum Leben erwecken. Dieses Jahr geht es ins Oberdorf. Zuvor wird im Schulhof ein Besuch abgehalten, wo die Kindergärten und Grundschüler auf die Narren warten.

Der Umzug 2018 war ein voller Erfolg.

Um 18 Uhr stürmen die Narren das Rathaus. Dort wird der Bürgermeister seines Amtes enthoben und das Symbol der närrischen Tage – der Narrenbaum – unter den Klängen der Musikkapelle aufgestellt. Diesen Aktionen schließt sich die Wirtschaftsfasnet an, bei der die Schmotzigengruppen von Lokal zu Lokal ziehen, um dem närrischen Publikum das Dorfgeschehen in lustiger, gesungener und gereimter Form zu präsentieren.

30 Gruppen sind dabei

Mit einheimischen Kräften findet am Samstag, 2. März, um 20.01 Uhr der Zunftball mit einem bunt gemischten Programm aus Tanz und Unterhaltung statt. Höhepunkt einer jeden Fasnet ist der Umzug am Fasnetmontag. Der Startschuss erfolgt um 13.30 Uhr. Über 30 Gruppen aus nah und fern haben sich bereits angemeldet. Nach dem närrischen Treiben, Vorführungen, Tanz und Unterhaltung findet gegen Abend die Verlosung statt mit dem Plätzle-Häs als ersten Preis.

Nach dem morgendlichen Narrensprung am Dienstag, 5. März, ab 11 Uhr gibt es die kostenlose Narrensuppe im Züchterheim mit Narrenbändelausgabe. Unter der Leitung des Jugendreferats und der Narrenzunft findet um 14.15 Uhr ein Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet in der Festhalle statt. Um 18 Uhr wird der Narrenbaum versteigert und gefällt. Am Aschermittwoch ist großer Aufräumtag.