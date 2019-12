Denkingen feiert den Advent

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Ein Traktorfahrer und sein 14-jährige Mitfahrer sind bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Der Mann war am Samstag gegen 14 Uhr mit Traktor und Anhänger auf der L1066 von Fichtenhaus in Richtung Onolzheim. Als er nach links in einen Waldweg einbiegen wollte, scherte ein Auto mit Transportanhänger zum Überholen aus und erfasste das Traktor-Gespann.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor samt Anhänger nach links von der Straße geschoben und die Zugmaschine in der Mitte auseinandergerissen.