Denkingen erwartet erheblichen Steuereinbruch

Durch die Coronakrise erwartet Denkingen einen erheblichen Einbruch bei der Gewerbesteuer sowie der Einkommensteueranteile. Das teilte Bürgermeister Rudolf Wuhrer im Gemeinderat in seinem Zwischenbericht zur Haushaltslage mit. Mit einer Verschlechterung der Haushaltslage wird in diesem Jahr gerechnet, 2021 werde die Lage noch deutlich schwieriger werden.

Als erstes Wasserversorgungsunternehmen im Regierungsbezirk Freiburg baute die Gemeinde 2001 eine Ultrafiltrationsanlage ein. Die Steuerung erfolgt über eine Software, die inzwischen veraltet ist und auch nicht aufgerüstet werden kann. Bei einem Ausfall der Software kann die Anlage nicht weiter betrieben werden und muss komplett erneuert werden. Bisher hat die Anlage sehr gute Dienste geleistet. Doch aus Sicht der ENRW, die bei der Wasserversorgung unter Vertrag steht, sollte sie in den kommenden Jahren unbedingt erneuert werden, da auch in letzter Zeit Defekte auftraten, die nur unter erschwerten Bedingungen repariert werden konnten.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, mit dem Büro Fritz, Bad Urach, Vorgespräche wegen einer Planung für die Erneuerung der Ultrafiltrationsanlage und gegebenenfalls der Erstellung einer neuen Wasserkonzeption zu führen. Nach Vorlage der Gesprächsergebnisse und eventuell eines Angebots für die Planungsleistungen der Firma Fritz wird das Gremium sich wieder mit der Thematik befassen. Wuhrer stellt sich als Zeitpunkt der Planung 2020/21 vor, mit einer Realisierung 2023.

Der Website-Betreuer der Verwaltung, die Firma hitcom new media aus Dunningen, unterbreitete ein Angebot über barrierefreie Webangebote für 5 684 Euro. Nach einer EU-Richtlinie müssen die Webangebote öffentlicher Einrichtungen noch in diesem Jahr barrierefrei gestaltet werden, sodass der Gemeinderat der Vergabe an die Firma zustimmte.

In der Sitzung vom 18. Februar konnte nur ein Teil der Gewerke für die Sanierung „Hintere Gasse 1“ vergeben werden, da ein großer Teil der eingegangenen Angebote wegen Überteuerung aufgehoben werden musste. Diese Gewerke wurden erneut beschränkt ausgeschrieben. Die Vergabe erfolgte an den jeweils günstigsten Anbieter. Gipser: Rombach und Merkt, 272 669 Euro; Fliesenarbeiten: Trivunovic, 39 129 Euro; Gerüst: TT Gerüstbau, 11 853 Euro; Blechner: Reger, 26 283 Euro; Bodenbeläge: Reger, 22 096 Euro; Heizung: Schäfer, 75 324 Euro; Sanitär: Schäfer, 94 174 Euro; Zimmerarbeiten: Reger, 198 047 Euro. Die Gesamtkostenberechnung liegt bei 1,109 Millionen und die Auftragsvergabe bei 1,304 Millionen Euro, wobei das Gewerk Baureinigung noch nicht vergeben wurde.

Gemeinderätin Monika Fischer wurde bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates für die Mitgliederversammlung von MiKaDo als ordentliches Mitglied gewählt. Bei der Hauptversammlung von MiKaDo wurde sie zur neuen Schriftführerin gewählt und ist somit Mitglied des Vorstands. Deshalb wurde eine Neuwahl des ordentlichen Mitglieds notwendig. In offener Wahl wurde Florian Debler zum ordentlichen Mitglied und zum Stellvertreter David Dreher vom Gemeinderat gewählt.