Denkingen erhöht die Wassergebühr 

In seiner letzten Sitzung im Jahr 2020 hat der Denkinger Gemeinderat eine Erhöhung des Frischwasserbezug um 35 Cent je 1000 Liter beschlossen.

Weil die Erneuerung der Ultrafiltrationsanlage ins Haus steht, müssen für die Wasserversorgung größere Investitionen getätigt werden. Heike Weißer von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen erläuterte den Gemeinderäten die Wasserkalkulation, wonach die kostendeckende Gebühr bei Frischwasser mit 3,62 Euro genannt wurde. Das würde eine Erhöhung des Bezugspreises von 55 Cent pro 1000 Liter ausmachen.

Rat Mathias Zepf (BFD – Bürger für Denkingen) konnte sich indessen mit diesem Betrag nicht anfreunden, da bereits für 1. Januar 2020 die letzte Erhöhung des Wasserpreises stattfand. Er plädierte für den halben Betrag, zumal der Ort jetzt schon die höchsten Wassergebühren habe. Dagegen stellte Jürgen Thieringer (FB und UB) den Antrag für eine Erhöhung von 35 Cent. Bürgermeister Rudolf Wuhrer plädierte für eine Erhöhung zusätzlich mit dem Argument, dass es sich beim Wasserbezug um reine Verbrauchsgebühren handelt, wobei es der Verbraucher selbst in der Hand hat, wie er mit dem Verbrauch umgeht. Im Übrigen werden im Planansatz 2021 für die laufenden Unterhaltungskosten der Wasserversorgung 282 800 Euro gerechnet, informierte Wuhrer.

Einstimmig beschloss dann der Gemeinderat eine Erhöhung des Wasserbezugspreises um 35 Cent und stimmte der Änderung der Wasserversorgungssatzung zu.

Zur Beratung des Haushaltsplanes 2021 und Wirtschaftsplan 2021 stellte Heike Weißer die Planung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushalts vor. Die Gemeinde Denkingen wird den Ergebnishaushalt im Jahr 2021 nicht ausgleichen können. Es kann ein Verlust in Höhe von 139 200 Euro erwartet werden. Dieser Verlust kann jedoch mit den Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis verrechnet werden. Dieser wird zum 1. Januar 2021 rund 1 682 000 Euro betragen und am 31. Dezember 2021 voraussichtlich 1 543 000 Euro.

Die Gewerbesteuer ist zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Der Planansatz wurde entsprechend der Hochrechnung der Vorauszahlungen für 2021 festgesetzt. Es kann mit Gewerbesteuererträgen von 1 842 000 Euro gerechnet werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 1 624 300 Euro. Bürgermeister Wuhrer meinte, der Haushalt stehe auf soliden Füßen. Die Investitionen seien ja bereits vom Gemeinderat beschlossen.

Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsentwurf 2021 einstimmig zu. In der Januarsitzung kann die Haushaltssatzung dann verabschiedet werden.

Nachdem die Gemeinde das in der Mehrzweckhalle begonnene digitale Schlüsselsystem systematisch auf andere öffentliche Gebäude ausweiten will, soll das Schließsystem zunächst auf die Grundschule ausgedehnt werden. Einstimmig beschloss der Gemeinderat den Auftrag an die Firma Becker Sicherheits-Systeme zu vergeben. Gemeinsam mit der Schulleitung und dem Hausmeister soll vorab der endgültige Leistungsumfang noch festgelegt werden.

Aus dem Förderprogramm „Sofortausstattungsprogramm“ von Bund und Land sowie vom Förderprogramm „Corona-Schulbudget“ des Kultusministeriums erhält die Grundschule einen Zuschuss zur Beschaffung von iPads (das sind schreibtafelgroße Flachcomputer der Firma Apple). Eine beschränkte Ausschreibung für 35 iPads ergab ein Ergebnis von 19 495 Euro netto. Einstimmig erteilte das Gremium die Vergabe an die Firma Schuck-it GmbH, Immendingen: Die Restfinanzierung erfolgt über den Haushalt, teilte der Bürgermeister mit.

Der Verwaltung wurde ein Aktionsangebot in Höhe von 13 000 Euro für den Einstieg in die E-Aktenführung vorgelegt. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, das Angebot der Firma comundus regisafe anzunehmen.

Am Schluss der Sitzung bedankte sich Bürgermeister Wuhrer bei dem Gremium für die gute, vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit in dem nicht ganz einfachen Jahr 2020. Sein Dank galt auch den Mitarbeitern. Mit einem Geschenk bedankte sich auch Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Thieringer in kurzen Worten bei Wuhrer und den Angestellten.