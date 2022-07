Denkingen empfängt seine Neubürger

Erstmals seit der Corona-Pandemie konnte am Dienstag, 19. Juli wieder ein Empfang für die Neubürgerinnen und Neubürger in der Gemeinde Denkingen in der Mehrzweckhalle stattfinden.

Etwas über 50 Neubürgerinnen und Neubürger waren der Einladung der Gemeinde gefolgt. Dabei habe sich Bürgermeister Rudolf Wuhrer besonders auch über den zahlreichen Besuch der ukrainischen Kriegsvertriebenen gefreut, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Einige Besucher hatten ihre kleinen Kinder dabei, die sich über eine Fahrt mit dem „Elektro-Bus“ der Villa Sonnenschein freuten, während die Eltern den Ausführungen folgten.

Seit 2019 ist die Einwohnerzahl in Denkingen um zirka 170 Einwohner gestiegen. Denkingen hat den prozentual höchsten Einwohneranstieg innerhalb der VG Spaichingen zu verzeichnen. Das sieht die Gemeinde als ein Zeichen für ihre Attraktivität. Neben einem kurzen geschichtlichen Abriss stellte der Bürgermeister die Wirtschaftskraft, die Infrastruktur, insbesondere der Kinderbetreuung und verschiedene kommunale Einrichtungen vor. Er appellierte an die Anwesenden, Denkingen, egal wie lange der Aufenthalt auch sein wird, als Heimat zu leben: Sich einbringen, mitmachen und das reichhaltige Angebot, etwa der Mediathek oder der Vereine anzunehmen.

Der Geschäftsführer der N!-Region 5G, Hauptamtsleiter Frank Nann stellte die Nachhaltigkeitsregion sowie verschiedene Projekte dieser N-Region vor. Vereinssprecher Jürgen Thieringer präsentierte die 24 Vereine und Vereinigungen in der Gemeinde. Zahlreiche Vereine darunter Musikverein, Schwäbischer Albverein, Tennisclub, Schützengilde und Narrenzunft präsentierten sich mit ihren Informationsständen in der Mehrzweckhalle.