Denkingen: Ein Tenor singt bereits seit 75 Jahren im Kirchenchor

Traditionsgemäß feiert auch der Kirchenchor Denkingen am Gedenktag seiner Patronin der Heiligen Cäcilia seine jährliche Cäcilienfeier mit Ehrung langjähriger Sänger und Sängerinnen. Ein Tenor ist bereits seit 75 Jahren im Chor. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste die Feier dieses Jahr ganz anders gestaltet werden.

Am Vorabend des Cäcilientages trafen sich die Chormitglieder – natürlich unter Beachtung der Coronabedingungen – in der St. Michaelkirche zu einem Gottesdienst, den eine kleine Schola des Chores musikalisch mitgestaltete. Hierbei wurde auch den Verstorbenen des Chores und hauptsächlich den in diesem Jahr heimgegangenen Mitgliedern Theresia Luckner und Urban Klumpp gedacht.

In seiner Predigt sprach Pater Sabu zum Christkönigsfest, das am letzten Sonntag im Jahreskreis gefeiert wird. Anschließend dankte er den Chormitgliedern, die ihre Stimmen zum Lobe Gottes und Erbauung der Gläubigen in den Gottesdiensten erschallen lassen. Besonderen Dank richtete er an die Chorleiterin Ulla Braun: „Wir sind froh, dass wir einen solch gut aufgestellten Chor haben. Nochmals danke für Ihr großes Engagement und die Dienste in der Gemeinde“, lobte Pater Sabu.

Da keine weltliche Feier und somit auch keine offiziellen Ehrungen möglich waren, verlas der Präses des Chores, Pater Sabu, die Namen der Jubilare mit der zugedachten Ehrung. Es sind dies: Josef Fetzer erhält für 55 Jahre Singen im Chor den Ehrenbrief des Deutschen Cäcilienverbandes und des Bischofs Dr. Gebhard Fürst. Günter Luckner erhält die Ehrenurkunde des Cäcilienverbandes für 30 Jahre und Waltraud Bolay für 20 Jahre die Urkunde des Dekanates Spaichingen-Tuttlingen. Bereits 75 Jahre singt Albert Schnee im Kirchenchor im Tenor. Hierfür wurde er mit dem Ehrenbrief des Cäcilienverbandes und des Bischofs Gebhard Fürst besonders geehrt.

Vorsitzender Franz Maus überbrachte den Jubilaren die Glückwünsche und Geschenke der Kirchengemeinde sowie des Chores mit den entsprechenden Urkunden.