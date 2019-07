Deilinger leitet Stadtkapelle Rottweil

Johannes Nikol wird ab 1. September die Leitung der Stadtkapelle und des Jugendblasorchesters Rottweil übernehmen. Zudem übernimmt er die Fachgruppe Bläserschule der Stadtkapelle, die ab September erstmals unter dem organisatorischen Dach der Musikschule geführt wird. Nikol unterrichtet laut Pressemitteilung auch selbst im Fach Posaune. Er ist aus Deilingen und leitet den dortigen Musikverein.

Die Organisationsänderung hatte der Rottweiler Gemeinderat im Februar beschlossen. Die Stadtkapelle, die Musikschule und das Kulturamt hatten zuvor einen gemeinsamen Vorschlag unterbreitet, um Synergieeffekte zu nutzen. Bisher war die Bläserschule der Stadtkapelle eine zweite städtische Schule für Instrumentalunterricht in Rottweil.

Johannes Nikol wurde 1974 geboren. 1989 übernahm er als 15-Jähriger von seinem Vater die Organistenstelle in seinem Heimatort Deilingen. Drei Jahre später wurde ihm auch das Dirigat des katholischen Kirchenchors in Deilingen anvertraut, den er bis heute erfolgreich leitet. Weitere Stationen seiner musikalischen Entwicklung waren neben Gründung und Leitung des Jugendchores Deilingen auch die Leitung von mehreren Männerchören und eine externe C-Ausbildung an der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg sowie das Studium an der Musikhochschule Köln mit Hauptfach Posaune und dem Abschluss zum Diplom-Musikpädagogen. Seit 1999 ist Nikol selbständiger Instrumentallehrer und Dirigent des Musikvereins Deilingen. Aber auch als Dirigent weiterer Ensembles, wie der Jugendkapelle Deilingen, dem Musikverein Rosswangen und dessen Jugendkapelle, hat er sich einen Namen gemacht. Nikol organisiert und leitet zudem mehrere Bläserklassen an verschiedenen Grundschulen. Seit Januar 2018 leitet er auch die „Junge Bläserphilharmonie Zollernalb“.

„2013/2014 war er musikalischer Leiter des Auswahlorchesters Windphonics. Daher ist er auch in Rottweiler für seine ausgezeichnete musikalische bereits Arbeit bekannt“, so Marco Schaffert, Leiter des Fachbereichs Kultur, Jugend und Sport.

Auf die Ausschreibung der Leitung für die Stadtkapelle in städtischer Anstellung hatten sich 13 Musiker beworben. Nikol wurde nach Probedirigat und Probeunterrichten von der Stadtkapelle, Gemeinderatsmitgliedern, der Musikschulleitung und Vertretern der Stadtverwaltung gemeinsam ausgewählt. Sein Vorgänger auf dieser Stelle, Clemens Berger, wurde Leiter der Kunst- und Musikschule Donaueschingen und hatte Rottweil im September verlassen. Julian König übernahm daraufhin die Stadtkapelle und die Bläserschule interimsweise.