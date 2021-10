Defibrillator an Balgheimer Feuerwehrhaus angebracht

Die Gemeinde Balgheim bekommt einen Laien-Defibrillator. Die Gemeinde erhielt von Karl Plöger eine Spende zur Anschaffung des Gerätes, das auch AED genannt wird. Es wurde am Montag, 11. Oktober, durch den Spender übergeben und durch das DRK direkt am Feuerwehrmagazin in Balgheim angebracht.

„Vor einigen Jahren wurden viele Gemeinden durch eine Kooperation der Kreissparkasse Tuttlingen und dem Rotary Club mit AEDs ausgestattet. Da in der Gemeinde Balgheim keine Filiale der Kreissparkasse existiert, konnten wir leider nicht von der Aktion profitieren. Daher freut es mich als Bürgermeister sehr, dass wir für diese wichtige Sache eine Spende erhalten haben“, schreibt Balgheims Bürgermeister Nathanael Schwarz in einer Pressemitteilung.