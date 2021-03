Das Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil hat einen neuen Chefarzt bekommen

„Mit Dr. Tschauner haben wir einen versierten und erfahrenen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie für unsere Klinik gewinnen können“, betont Thomas Brobeil, Geschäftsführer des Vinzen-von-Paul-Hospitals in Rottweil, und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Chefarzt.

Dr. Tschauner war bisher als geschäftsführender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie II an der Universitätsklinik Ulm am Standort Günzburg tätig, heißt es in der Pressemitteilung des Hospitals. Auch er freut sich auf die Herausforderungen, die ihn als Chefarzt am Vinzenz-von-Paul-Hospital erwarten.

Dabei sieht er die Verantwortung für psychisch kranke Menschen in ähnlicher Weise wie der Namensgeber des Vinzenz-von-Paul-Hospitals, der die Meinung vertrat, dass psychisch kranke Menschen eine besondere Fürsorge benötigen.

Aus Sicht von Dr. Tschauner gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit. Aus diesem Grund möchte sich der neue Chefarzt auch dafür einsetzen, die Mitarbeiterzufriedenheit hochzuhalten und durch Innovationen zu begeistern.

So könne er sich die Einrichtung einer Mutter-Kind-Einheit für die Behandlung von Patientinnen mit einer Depression nach der Geburt auf einer Station am Vinzenz-von-Paul-Hospital vorstellen.

Ein weiteres dringendes Anliegen des neuen Chefarztes ist ein Behandlungsangebot für die Früherkennung von jungen Erwachsenen mit Psychosen. Die Dauer der unbehandelten Psychose zu verkürzen ist entscheidend für den weiteren Krankheitsverlauf, auch um eine chronische Entwicklung der Erkrankung zu verhindern.

Dr. Tschauner behandelt in seinem Bereich das gesamte Spektrum psychischer Erkrankungen und bietet auch eine Privatambulanz an, so die Pressemitteilung. Ein guter Austausch mit den einweisenden Ärzten und Angehörigenarbeit sei ihm wichtig.