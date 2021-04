Das sind die neuen Bücher in der Aldinger Buchbox

Ab kommenden Samstagnachmittag, 3. April, werden neue Bücher ins Regal gestellt mit dem Schwerpunkt Gesellschaft und Politik, z.B. Peter Scholl-Latour: Der Fluch des neuen Jahrtausends, Günter Ogger: Das Kartell der Kassierer, Joschka Fischer: Der Abstieg des Westens. Dirk Sager: Betrogenes Russland, Gabriele Krohne-Schmalz: Russland wird nicht untergehen, Günter Wallraff: Ganz Unten, Ulrich Wickert: Und Gott schuf Paris

Friedbert Pflüger: Ein neuer Weltkrieg?, Gerhard Konzelmann: König Davids Erbe

Norbert Pötzl: Der kalte Krieg. Außerdem: Der besondere Lesetipp – John Grisham, geb. 1955. Der amerikanische Bestsellerautor arbeitete als Rechtsanwalt und war spezialisiert auf Strafrecht und Körperverletzung. 1988 beschloss er seine beruflichen Erfahrungen in die Romanform zu übersetzen („Die Jury“) und wurde Schriftsteller. Er ist ein demokratischer Politiker, der sich vehement gegen Trump positionierte. Grisham schreibt vor allem Justizthriller und Kriminalromane. Er gilt als der Meister des Nervenkitzels. Meist beschreibt er junge, idealistische Anwälte, die gegen gewissenlose Vertreter des juristischen Establishments kämpfen. Sein Roman „Die Firma“ war der meistverkaufte Roman des Jahres 1991. Seine inzwischen über 30 Romane wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt, viele wurden verfilmt und sind in TV-Serien zu sehen. In der Buchbox 12 Romane, z.B. Die Jury, Der Klient, Die Liste, Die Schuld, Das Testament.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Bildbände, Kinder- und Jugendbücher usw. vorhanden. Man kann einfach hingehen und kostenlos mitnehmen, was interessiert. Wer nicht zum Marktplatz kommen kann, ruft an und das gewünschte Buch oder eine Auswahl wird nach Hause gebracht (in Aldingen), natürlich kostenlos.