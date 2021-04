Das sind die Aldinger Baustellen in der kommenden Woche

Im Moment laufen die Planungen für die Neugestaltung des Aldinger Marktplatzes. Daher sei es notwendig, einen Probebetrieb für die Bushaltestelle Rathaus durchzuführen, teilt das Bauamt der Gemeinde mit. Für diesen Probebetrieb wird die Haltebucht vor dem Bürgerhaus vom Montag, 19. April, bis einschließlich Freitag, 7. Mai gesperrt, so dass der Bus auf der Straße halten wird. Der Ein- und Ausstieg ist aber weiterhin möglich.

Die Arbeiten am Neuen Rathaus gehen munter weiter, so dass ein Großteil der Wände betoniert und schon ausgeschalt wurde. Im Moment laufen die Schalarbeiten am zweiten Treppenhaus und der übrigen Wände.

Auch die Arbeiten am Aldinger Nahwärmenetz gingen zügig voran, so das Bauam,t so dass die Leitungen Im Grund bis nach der Kreuzung Königsberger Weg verlegt wurden. Im weiteren Verlauf der Arbeiten wird nun der Graben Richtung Berliner Weg / In Stocken ausgehoben und parallel hierzu von hinten her wieder verfüllt, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten.

Um die Bauarbeiten nicht zu behindern, werden die Anwohner gebeten, ihre Autos nicht im Baustellenbereich ab zu stellen.