Das Lagerproblem brennt den Aldinger Narrenfreunden auf den Nägeln

Gleich zwei Jahre Rückschau und Rechenaschaft hat es bei der jüngsten Hauptversammlung der Narrenfreunde in der Aldinger Erisch-Fischer-Halle gegeben. Sie wurde geleitet von Zunftmeister Ralf Schräpel.

Weil in den Coronajahren weniger stattfinden konnte, fielen die Berichte von Zunftmeister Ralf Schräpel, des Zunftschreibers Thomas Geiger, der Kassiererin Gabriele Hafner und des Jungnarrenrates (vorgetragen von Alana Pfau) kürzer aus als üblich.

Ralf Schräpel ging unter anderem auf die Situation des Lagers ein. Durch den Abriss des in Gemeindebesitz befindlichen Gebäudes in der Schuraer Straße, in welchem die Narrenfreunde ihr Lager untergebracht hatten, bestehe dringend Handlungsbedarf. Man stehe aber mit der Gemeindeverwaltung in guten Gesprächen und eine Lösung deute sich in Kürze an.

Die Kassenprüferinnen Sandra Lummer und Sandra Wagner bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstandes beantragte Bürgermeister Ralf Fahrländer.

Bei den Wahlen wurde in ihren Ämtern bestätigt: 1. Zunftmeister Ralf Schräpel, 2. Zunftmeister Filippo Campagna, Zunftschreiber Thomas Geiger, Kassiererin Gabriele Hafner, Häsmeisterin Narro Viola Irion, Häsmeisterin Lindenmännle Manuela Zigaitis, Häsmeisterin Schlößlebühl-Hex Nicole Merkt, 1. Narrenrat Marco Wagner, 2. Narrenrat Oliver Keller, 3. Narrenrat Tobias Raffke, 4. Narrenrat Tobias Lücke, 5. Narrenrat Sven Eberle, Kassenprüfer Sandra Lummer und Sandra Wagner.

Gewählt wurde auch der Jungnarrenrat, welcher sich ab sofort folgendermaßen zusammensetzt: Alwin Brunk, Mario Hauser, Daniel Holzwart, Alana Pfau, Jan Strom und Lisa Wagner.

Ausgeschieden sind: Lukas Buschbacher, Lara Hauser, Dominik Hoch sowie Johannes Raffke.

Im Namen des Vereins bedankte sich Schräpel für die geleistete Arbeit der ausgeschiedenen Mitglieder.

Im Anschluss an die Versammlung folgte eine Bilderpräsentation des virtuellen Rübengeischterumzuges von 2020.