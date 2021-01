Das „Käppele“ hat die Pest erlebt

Sie stehen oft bescheiden und malerisch in der Landschaft. Aber viele haben auch eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Wir widmen uns in unserer neuen Serie den Kapellen in unserer Region. Den Auftakt macht die Öschkapelle in Frittlingen.

Die Öschkapelle in Frittlingen wurde im vergangenen Jahr restauriert und erstrahlt jetzt wieder in neuem Glanz. Der Name Öschkapelle legt die Vermutung nahe, die Kapelle stehe irgendwo einsam in der Landschaft. Das war auch bis Anfang der 1970er Jahre noch der Fall, doch heute befindet sie sich mitten in einem Wohngebiet an der Kreuzung Alemannenstraße – Kapellenstraße.

Die kleine Kapelle ist eines der ältesten, wenn nicht gar das älteste Gebäude in Frittlingen. Leider gibt es keine genauen Daten darüber, wann und aus welchem Grund sie errichtet wurde. Der älteste Hinweis stammt aus einem Urbar aus dem Jahr 1640, wo von einem „Capels Acker“ im Ösch Taubenried die Rede ist. In den Jahren vor 1640 wütete in Fritttlingen die Pest, so dass es sich um eine Pestkapelle handeln könnte.

Kirchenpflegerechnungen aus den Jahren 1724, 1730 und 1743 nennen eine Kapelle des Heiligen Josef, für die die Zelebrationserlaubnis vom Bischof in Konstanz erbeten wird. 1748 wird erstmals die Lizenz für die „Öschkapelle“ eingeholt und da bis zu dieser Zeit keine andere Kapelle in Frittlingen bekannt ist, handelt es sich wohl um die gleiche Kapelle, nur der Name hat sich geändert.

Im Coronajahr 2020 wurde die Kapelle saniert. (Foto: Cäcilia Fiedler)

Bis 1802, als Frittlingen württembergisch wurde, wurden hier gelegentlich Gottesdienste gefeiert. Jetzt durfte aufgrund einer „allerhöchsten landesherrlichen Verordnung“ nichts mehr an Kapellen repariert werden und so heißt es in einer Pfründebeschreibung von 1811, dass seit Jahren hier kein Gottesdienst mehr gefeiert wurde und sie bei „Unwetter den Feldarbeitern zum Schirm diene“. Bis 1893 lag die Unterhaltspflicht bei der Gemeinde und ging dann auf die Kirchenstiftung über.

Als um 1850 der Friedhof von der Kirche wegverlegt werden sollte, wurde auch das Areal um die Kapelle als neuer Standort in Betracht gezogen, doch aufgrund des sehr steinigen Bodens wieder verworfen. 1925 wurde die Kapelle grundlegend saniert und erhielt einen neuen Eingang und eine kleine Vorhalle. Jetzt kam auch die wertvolle Apostelgruppe, die aus den Jahren 1490-1500 stammt, in die Dorfkirche St. Hippolyt und Kassian, schmückte dort zunächst die Predella des Josefaltares und ziert jetzt den Zelebrationsaltar.

Als Ersatz kam die Plastik, die die Krönung Mariens darstellt, für eine Zeitlang in die Kapelle. Sie schmückt heute den rechten Seitenaltar der Kirche und wurde gegen Figuren des heiligen Sebastian und Wendelin ausgetauscht, die zuvor Teil dieses Seitenaltars waren. So fand im Laufe der Jahrhunderte ein reger Austausch an Figuren zwischen Kirche und Kapelle statt.

Im vergangenen Jahr wurde nun unter der Beratung von Restaurator Erich Buff aus Sigmaringen die Restaurierung der Kapelle in Angriff genommen. Dabei wurde im Innern die Dispersionsfarbe abgekratzt und man stieß dabei auf Blau-, Rosa- und Ockertöne. Das Blau und Ocker wurde für die Stirn- und Seitenwände wieder aufgenommen, das Kreuzgewölbe wurde weiß gestrichen. Der Boden wurde herausgeklopft und durch Sandsteinplatten ersetzt.

Heiligenfiguren (Mitte: Judas Thaddäus) wechselten immer mal wieder zwischen Kirche und Kapelle. (Foto: Cäcilia Fiedler)

Leider erfüllte sich die Hoffnung, auf alte Malereien oder eine Jahreszahl zu stoßen, nicht, denn bei der Renovation 1925 hatte man wohl den ganzen Putz abgeschlagen. Die Heiligenfiguren des Wendelin und Sebastian erhielten jetzt einen Sockel mit Beschriftung und der Hl. Judas Thaddäus, der den Altar, der aus einem Block besteht, schmückt, wurde von Erich Buff neu gefasst. Die Seitenwände zieren nunmehr eine Madonna, die Hermann Faulhaber geschnitzt hat und ein Kreuz. Auch der Opferstock wurde gereinigt und die alten Votivtäfelchen fanden wieder ihren Platz.

Die Hauptlast der ganzen Arbeit trug Jürgen Betting, der betont, dass es sich Corona bedingt und aus Platzmangel meist um eine Einmannbaustelle gehandelt habe. Unterstützt wurde er von Sascha Warrle, Klaus und Jonas Betting und Alfred Roth. Dieses Jahr sollen nun noch die schadhaften Schindeln am Giebel ausgetauscht und das Glockentürmchen restauriert werden. Der große Wunsch von Jürgen Betting ist es, das Türmchen wieder mit einer Glocke ausstatten zu können. Das Glöcklein aus dem Jahr 1729 war nach dem 2. Weltkrieg von französischen Besatzungssoldaten aus Mutwillen zerschossen worden.

Seit etlichen Jahren kümmern sich Margreth Marinci, Marlies Widmann und Sascha Warrle liebevoll um die Kapelle und halten sie sauber. Bei trockenem Wetter findet jedes Jahr Ende Mai, begleitet vom Musikverein, eine beliebte Maiandacht beim „Käppele“, wie es liebevoll genannt wird, statt. Einige Jahre lang war die Kapelle auch Station bei der Fronleichnamsprozession. Sie ist also immer noch in den Ablauf des Kirchenjahres eingebunden.