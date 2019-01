Das Jubiläum hat Denkingen gestärkt

So wie die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Denkingen vor genau einem Jahr mit einem hörbaren Knall begann, so endete beim Neujahrsempfang am vergangenen Wochenende das Jubiläumsjahr mit demselben Knall. Nur der Auslöser war ein anderer: War es zum Auftakt der Feierlichkeiten 2018 das Jubiläumsbier, so war es am Ende in Anbetracht der kommenden Fasnet das „Hopfensaubier“. So konnte jeder der zahlreichen Gäste mit jedem anstoßen auf ein gutes Neues Jahr.

In einer sprühenden Fanfare eröffnete die Musikkapelle unter der letztmaligen Leitung ihres Dirigenten Andreas Lewedey den Abend. Bürgermeister Rudolf Wuhrer nahm dies zum Anlass, den musikalischen Leiter offiziell auch von der Gemeinde zu verabschieden und ihm für sein Engagement in Sachen Musik zu danken.

Für Bürgermeister Wuhrer war es eine besondere Freude, viele Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, dem kirchlichen Leben, von Schulen, Kindertagesstätten, Vereine und Institutionen zusammen mit vielen Bürgern, die sich im Jubiläumsjahr in irgend einer Weise einbrachten, begrüßen zu können. Voran MdL Guido Wolf, Justiz- und Europaminister, der alle drei Jahre das wichtige Amt des Schirmherrn beim Albabtriebes inne hat. Einen besonderen Gruß galt zuletzt dem Festredner Professor Werner Mezger, der vor einem Jahr mit einem Vortrag die Tür zum Jubiläumsjahr geöffnet hatte und nun auch wieder schloss.

Der Ort hält zusammen

Eindrucksvoll habe der Ort gezeigt, dass das Jubiläumsjahr nicht zur Ausgrenzung, sondern im Gegenteil für das Miteinander genutzt wurde. In diesem Zusammenhang listete Wuhrer nur ein paar Beispiele auf, wie der Ort zusammengestanden ist und wie jeder Denkinger, egal ob hier geboren oder zugezogen, stolz seine Heimat präsentiert und mit Leben erfüllt hat. Angefangen vom Multi-Kulti-Fest über die grandiose Osterdekoration, Tag der offenen Gartentür, Historienspiel und als besonderes Highlight der fünfte Albabtrieb.

Das Jubiläumsjahr war eine gute Gelegenheit, sich mit der eigenen Geschichte auseinander zu setzen und sich für sie zu interessieren. Die alten Zeiten waren alles andere als golden, wie manche weismachen wollen. Noch nie in der Geschichte der Menschen ging es uns so gut wie heute, resümierte das Ortsoberhaupt.

„Doch wenn wir in unserem Land, in Europa nicht zusammenstehen und uns nicht wieder auf die Tugenden besinnen, die dieses Europa einst stark gemacht haben, dann sieht es um unsere Zukunft nicht gut aus. Auf die Werte als Grundlage unserer Gesellschaft wie Demokratie, Meinungs-, Religions- und Pressefreiheit, Menschenwürde und sozialer Gerechtigkeit müssen wir uns besinnen, die von diesem Kontinent in weite Teile der Welt exportiert wurden“, brachte Wuhrer ein.

Der Wunsch Wuhrers für die kommende Zeit: „Ich wünsche uns, dass die nachfolgenden Generationen stolz auf uns sein können, weil wir Verantwortung für Klima und Umwelt übernommen haben. Ich wünsche uns allen, dass wir die Gemeinschaft, das ehrenamtliche bürgerschaftliche Engagement und diese Heimat für alle, die in unserer Gemeinde wohnen, aus dem Jubiläumsjahr mit in dieses kommende Jahr 2019 und in die Zukunft der Gemeinde nehmen dürfen.“

Mut machen zur Verantwortung

In seinem Grußwort brachte MdL Guido Wolf ebenfalls die Bedeutung von Europa zum Ausdruck. Europa müsse das Bewusstsein prägen, auch als große Friedensgemeinschaft. An die Besucher richtete er die Bitte, sich einzubringen für die Heimat, wobei die Bräuche einen besonderen Platz einnehmen, wozu aber genauso auch Weltoffenheit gehört. Sinn im Leben kann auch bringen, Verantwortung zu übernehmen – auch bei den kommenden Wahlen.

„Gerade wenn dieses vereinte Europa Angriffen und Anfeindungen verschiedenster Art ausgeliefert ist, wollen wir heute Abend ganz bewusst mit dem Lob auf Europa und unserer Nationalhymne ein Zeichen für ein vereintes Europa und für ein Deutschland der Menschlichkeit, Brüderlichkeit und Einigkeit setzen“ sprach Amtsleiter Frank Nann. Gemeinsam sangen der Männergesangverein Liederkranz und der Katholische Kirchenchor die Europahymne. Im Anschluss folgte die Nationalhymne, vorgetragen vom Musikverein und den beiden Chören.

Das vergangene Jahr habe allen viel Kraft und Energie abverlangt, sagte Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Thieringer in seinem Schlusswort, jedoch habe sich dies gelohnt, denn alle könnten auf ein wirklich tolles Festjahr zurückblicken, das einen Platz im Geschichtsbuch der Gemeinden finden werden. Sein Dank galt allen Beteiligten sowie der Musikkapelle, dem Liederkranz und dem Katholischen Kirchenchor für die musikalische Umrahmung, der Volkstanzgruppe und den Motorradfreunden für die Bewirtung des Neujahrsempfangs.