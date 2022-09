Das Jahreskonzert kann kommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr hatten die Verantwortlichen des Projektchors Aldingen keine leichte Planung. So gab es immer wieder krankheitsbedingte Ausfälle bei den Chormitgliedern, sogar der lang erwartete Ausflug musste abgesagt werden. Umso größer war die Freude, als sich am Samstag, 17. September, knapp 30 Sängerinnen und Sänger zum doch liebgewonnenen Probewochenende in Loßburg eingefunden hatten.

Nach der Ankunft ging es direkt in die Probearbeit. Unermüdlich wurden Texte, Rhythmik und Ausdruck geübt, denn nicht immer ist das, was auf den ersten Blick einfach aussieht, auch leicht umzusetzen. Doch Monika Kohler, die den Chor mittlerweile im 14. Jahr leitet, kennt ihre bunte Truppe sehr gut und weiß genau, wo sie ansetzen muss. Am Ende des Tages waren alle sehr zufrieden mit den Fortschritten, so dass man direkt in den gemütlichen Teil des Abends übergehen konnte, an dem bis zur Heiserkeit weitergesungen und das eine oder andere schauspielerische Talent unter Beweis gestellt wurde. Auch am Sonntag wurde nicht lockergelassen und weiter an Passagen gefeilt. Als sich zum Mittag dann der Hunger meldete, wurde gepackt und das Wochenende fand seinen Ausklang bei einem gemeinsamen Mittagessen in Göllsdorf.

Der Projektchor fühlt sich nun gestärkt für sein geplantes Konzert am 19. November in der Erich-Fischer-Halle in Aldingen und hofft, den Besuchern dann wieder einen unterhaltsamen und schönen Abend bieten zu können.