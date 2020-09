„Das Bild muss für mich atmen“

Immer wieder macht die „Galerie im Altbau“ mit Ausstellungen von bekannten Künstlern auf sich aufmerksam. Bis zum 1. November ist von Donnerstag bis Sonntag (14 bis 18 Uhr) „Gestreute Spuren“ von Andreas Wiertz zu besichtigen. Die druckgrafische Ausstellung lockte am Sonntag auch ohne Vernissage viele Besucher an.

Andreas Wiertz, 1954 in Bonn geboren, studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und machte dort seinen Abschluss als Kunsterzieher. Seit 1983 lebt er im Schwarzwald, wo er 15 Jahre an Gymnasien unterrichtete, ansonsten als freischaffender Maler und Grafiker tätig ist. Bei zahlreichen Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland konnte er seine Werke zeigen und errang sich so einen großen Namen in der Kunstwelt.

Mit verschiedenen Holzschnitten hat der Künstler aus Königsfeld für einige Wochen die Räume und das Treppenhaus der Galerie im Altbau mit Werken seines künstlerischen Schaffens geschmückt. Den Hauptteil der Ausstellungsstücke bilden jedoch seine farbenfrohen Pigmentbilder.

Am vergangenen Wochenende war der Künstler an beiden Tagen anwesend und „fütterte‘“ die interessierten Besucher mit vielen Informationen aus seinem Schafffensgebiet.

„Bereits mit 14 Jahren habe ich mich regelrecht in das Material Holz verliebt und angefangen mit dem Herstellen von Holzschnitten“, machte er einen Rückblick. Anfangs waren es vorgezeichnete Entwürfe, die er auf das Holz seitenverkehrt aufbrachte und haargenau ausschnitt. Mit einer Walze wurden entsprechende Farben aufgelegt und durch die Druckpresse Druckgrafiken gefertigt. Bereits mit 16 Jahren habe er sich die erste Druckpresse gekauft.

Später habe er eine andere Technik entwickelt. Keine Vorzeichnungen wurden mehr gemacht. Die Holzplatte habe er schwarz eingefärbt und auf den Tisch fixiert. “Mit einem „Stechbeitel“ habe ich die Fläche ganz spontan und schnell, ja sogar oft auf aggressiver Art die Fläche aufgerissen. Diese Vorgehensweise erfordert viel Kraft und vielleicht auch Fantasie“, erklärt der Künstler die Schaffungsweise. So entstand eine Struktur auf der schwarzen Fläche. Der erste Druck wurde in schwarz-weiß gemacht. Dann kam die Farbe ins Spiel. Bis zu vier Mal wurde übereinander gemalt und jeweils Druck angefertigt. Es wurde anschließend auch nicht mehr gewalzt und gepresst, sondern mit einem Pinsel und ganz zart mit der Hand darübergestrichen. Wunderschöne und farbige Druckgrafiken entstanden. deren Herstellung er sich selbst autodidaktisch beigebracht habe

Doch die Pigmentmalerei bildet seine Hauptbeschäftigung seit 30 Jahren. Das Pigment sei ein in der Malfarbe unlösliches Farbmittel, das meist einem sehr feinen Zerteilungsgrad vorliegt. Der Farbreiz entsteht durch Absorption und Remission, das heißt durch Streuung oder Reflexion bestimmter Frequenzanteile des sichtbaren Lichts: Maßgeblich für die Eigenschaften der Pigmente sind Festkörpereigenschaften wie Kristallstruktur und Teilchengröße, erläuterte Andreas Wiertz. „Fasziniert von der Leuchtkraft der Pigmente entwickelte ich ein Verfahren, das die Pigmente an die Leinwand bindet“, erklärt der Künstler seine Arbeit. Auf dem Boden liegend erhält die Leinwand eine Leinölschicht, in die ich mit einem Sieb die verschiedenen Farbpigmente streue. Hiermit erhält das Bild eine samtige Oberfläche. Ohne Skizze oder Schablone wird das Bild begonnen.

Er habe keine Ahnung, was daraus entstehe. Der Beginn jeden neuen Bildes ist für ihn der Aufbruch in neues Gefilde; eine Reise ins Unbekannte, die erst endet, wenn er den Blick darauf nicht mehr abwenden mag.

Nach dem Trocknen werden die Pigmentschichten wiederum mit Ölfarben überarbeitet, die ebenfalls als Bindemittel für die Pigmente verwendet werden können. Es entsteht Schicht um Schicht, ein spannender Prozess mit offenem Ausgang.

Oftmals störe ihn etwas an einem Bild und er bearbeitet es dann so lange, bis er ihm gefalle, so Wiertz. Unter Umständen könne dies auch Jahre dauernd, bis er zufrieden sei und es ein gutes Bild werde. „Denn das Bild muss für mich atmen. Es erhält auch keinen Titel. Der Betrachter kann somit seinen Assoziationen selbst nachgehen“, meinte Andreas Wiertz.