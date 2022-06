Das Aldinger Rathausdach ist fertig, der Richtbaum steht

„Das ist schon ein Glücksmoment“, sagt Bürgermeister Ralf Fahrländer. Nachdem das Richtfest für Aldingens neues Rathaus schon zwei Mal verschoben werden musste – teils wegen der Corona-Pandemie, teils wegen der Schwierigkeiten am Holzmarkt – konnte die Gemeinde am Freitagnachmittag endlich feiern. Auch wenn der Regen an diesem Tag vom Himmel prasselte, hatte das Wetter kurz vor Beginn der Feier Erbarmen mit Zimmerleuten und Gästen und stoppte den Wolkenbruch zumindest kurzzeitig. Den Richtspruch trug Juniorchef Urs Haller von der Zimmerei Haller vor, die auch für das außergewöhnliche Dach des neuen Rathauses zuständig war. Erst wenige Tage zuvor wurde die Holzfassade des Dachs fertig. Sie besteht aus behandelter, witterungsbeständiger Weißtanne aus dem Schwarzwald. Das neue Rathaus wird fast komplett aus Holz gebaut, was deutschlandweit einzigartig ist. Foto: Grischa Beißner