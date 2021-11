Dank Ehrenamtlicher, Mitglieder und Sponsoren steht der Turn- und Sportverein gut da

Um allen Teilnehmenden unter den geltenden Coronavorgaben ausreichend Platz zu bieten, hat der Turn- und Sportverein (TSV) Balgheim jüngst seine Jahreshauptversammlung in der Sport- und Festhalle in Balgheim abgehalten. Vorsitzender Harald Dreher blickte auf das Vereinsjahr 2020/2021 zurück, dankte den vielen Ehrenamtlichen, durch die der Sportbetrieb unter Coronabedingungen möglich war, den Mitgliedern, die dem Verein auch in schwierigen Zeiten treu blieben und gedachte der verstorbenen Mitglieder.

Anschließend informierten die Vorstandsmitglieder und Sportabteilungsleiter sowie die Jugendleiterin mit viel Charme und Witz, was im Verein im vergangenen Jahr unternommen wurde, wie viele Sportgruppen jede Woche ihren Schweiß in der Halle liegen lassen und was für die Jugend in dieser Zeit geboten war. Höhepunkt im Jahre 2021 war das Zeltlager in Grafenhausen am Schlüchtsee, bei dem die Kinder und die Betreuer wieder viel Spaß hatten und alle auf ihre Kosten gekommen sind.

Auch in schweren Zeiten finanziell stabil

Finanzreferent Martin Hammer präsentierte, wie immer kompetent, dass der TSV auch in diesen schweren Zeiten immer gut dastehe. Dies liege vor allem auch an den zahlreichen Sponsoren, die den TSV Balgheim stets unterstützen. Die Kassenprüfer Simon Rinderle und Heinrich Aicher konnten keine Abweichungen feststellen und eine einwandfreie Kassenführung bestätigen.

Die Entlastung der Vorstandschaft sowie die Wahlen wurden durch den Balgheimer Bürgermeister Nathanael Schwarz durchgeführt. Er freute sich, dass das Vereinsleben des TSV großen Zuspruch findet, und dass die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und des TSV so gut funktioniert.

Gewählt wurden Harald Dreher zum 1. Vorsitzenden, Roland Hafner als 3. Vorsitzender, Raffaela Glunz zur Schriftführerin, Lisa Kolb zur Jugendleiterin, Martina Müller und Simon Honer als Beisitzer im Ausschuss, Heinrich Aicher und Simon Rinderle als Kassenprüfer. Zudem wurden die Wahlen der Abteilungsleiter aus den Abteilungsversammlungen bestätigt: Tobias Kolb und Alexander Kolb als Handballabteilungsleiter und Daniel Payer als Breitensportabteilungsleiter.

Ehrungen

Auch dieses Jahr konnten wieder einige Ehrenamtliche des TSV durch die Verbände HVW, WLSB, WSJ und STB für ihr jahrelanges Engagement für den Sportbetrieb geehrt werden. Sören Müller erhielt für seine langjährige Tätigkeit als Minihandballtrainier die bronzene Ehrennadel des Handballverbands Württemberg (HVW). Die bronzene Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbundes (STB) wurde an Diana Honer und Martina Müller für ihren Einsatz als Übungsleiterinnen im Juniorsport, Showtanz, Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen und Garde verliehen. Raffaela Glunz wurde vom Württembergischen Landessportbund (WLSB) mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. Nicole Berchtold und Diana Honer erhielten von der Württembergischen Sportjugend (WSJ) die Ehrennadel in Bronze.

Ebenfalls konnten auch dieses Jahr wieder die TSV Vereinsehrenbriefe an langjährige Mitglieder mit runden Geburtstagen von 50, 60, 70, 80 und 90 Jahren verliehen werden.

Harald Dreher dankte ebenfalls den ausscheidenden Funktionären und Übungsleitern für ihren jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz und überreichte als Zeichen des Danks die begehrten TSV Handtücher.