Dachstuhlbrand ist der größte Einsatz

Die DRK-Ortsgruppe Balgheim hat ihre Jahreshauptversammlung mit Ehrungen und Wahlen abgehalten. Bürgermeisterstellvertreter Jan Schneemann lobte die „kleine, aber feine Schar“ Rotkreuzler für ihre Einsätze bei Ereignissen, bei denen Menschen Hilfe benötigen. Haupteinsatz 2018 war ein Dachstuhlbrand.

Die vielfältigen Aufgaben der Gruppe umfassen neben Hilfe für Menschen auch die sanitätsdienstlichen Absicherungen bei etwa Sport- und Fasnetsveranstaltungen. Im Namen der Gemeinde und des Gemeinderats bedankte sich Schneemann für alle übernommenen Aufgaben für die Gemeinschaft, besonders für die Umsetzung des Kinderferienprogramms. Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig gewährt.

Gruppenleiter Matthias Teufel ging auf die markanten Aktivitäten der Ortsgruppe ein. Die Balgheimer helfen öfters beim Ortsverein Spaichingen aus – bei Blutspendenaktionen wie Einsätzen. Der gravierendste Einsatz der Ortsgruppe war allerdings ein Dachstuhlbrand in der Hauptstraße. Die zu betreuenden Personen kamen alle zeitnah bei Nachbarn und Verwandten unter, so der Gruppenleiter. Als besonderes Highlight bewertete Teufel die Haus- und Straßensammlung in Balgheim mit einem „sehr guten Ergebnis“. Auch das Kinderferienprogramm mit 20 Teilnehmern sei ein Erfolg gewesen. Hier erfuhren die Kinder viel über die Arbeit des DRK.

Für die „sehr gute Zusammenarbeit im Allgemeinen und besonders bei der Jahresübung der Feuerwehr“ bedankte sich Kommandant Mark Hafner bei den Rotkreuzlern. Der Gruppenleiter sprach seiner Mannschaft großen Dank aus, da das „ ganze Jahr über alles so gut funktioniert hat“. Auch dem DRK Spaichingen galt Dank für die Möglichkeit, an Übungen und Dienstabenden teilzunehmen. Schriftführer Markus Hohl ging auf die auswärtigen Einsätze wie Bergrennen Spaichingen und Ringtreffen in Mahlstetten ein. Insgesamt erbrachten die Helfer 215 Stunden.

Von einem zufriedenstellenden Finanzbericht gab Kassierer Peter Hohl Kenntnis. Dank des guten Ergebnisses der Haus- und Straßensammlung konnte ein kleiner Gewinn erwirtschaftet werden. Lars Fischer hatte die Kasse geprüft und als einwandfrei befunden.

Bei den Wahlen wurde Peter Hohl als Kassierer einstimmig für weitere zwei Jahre bestätigt. Dieter Klaiber von der Bereitschaft Spaichingen dankte den Balgheimern für ihre Dienste in der Bereitschaft.

Kreisbereitschaftsleiterin Sieglinde Lambrecht ehrte für zehnjährige aktive Mitgliedschaft Markus Hohl mit der Ehrennadel des Landesverbands. Eine besondere Ehrung erhielt Lars Fischer für 40jährige Mitgliedschaft. Gleichzeitig erhielt er ein Geschenk des Kreisverbands.