Dürbheimer Schützen wählen ihren Vorsitzenden wieder

Wahlen haben im Mittelpunkt der Generalversammlung der Dürbheimer Schützen gestanden. Zudem wurden treue Mitglieder geehrt.

Für zwei Jahre gewählt wurden: Jochen Schöttle als 1. Vorstand, Manfred Gimbel als 2. stellv. Vorstand, Peter Branscheid als Schriftführer, Andreas Mattes als Jugendleiter, Joachim Ganske als stellv. Jugendleiter und Beisitzer, Manfred Reichmann als Kassenprüfer, Helmut Maier als Haus- und Gerätewart sowie Pistolenreferent, Alexander Steinhart und Justin Dittes als Beisitzer.

Geehrt wurden Mike Kielack und Hendrik Steinhart für zehn Jahre Mitgliedschaft im württembergischen Schützenverband, Peter Branscheid und Michael Zuhl für 20 Jahre im württembergischen Schützenverband, Kevin Dillinger und Johannes Zepf für 25 Jahre Mitgliedschaft im württembergischen Schützenverband und im Deutschen Schützenbund

Laut Vorstand Jochen Schöttle hat der Verein derzeit 80 Mitglieder. 2018 feierte er 60-jähriges Besteheen. Außerdem sei in Dürbheim „mit großem Erfolg“ erstmals der Kreis- und Bezirksschützentag ausgerichtet worden. Das Jugendtraining unter Leitung von Andreas Mattes wurde auf mehrere Schultern und Trainer verteilt. Bei der Instandsetzung der Luftgewehre stünden im kommenden Jahr größere Investitionen an, die vom Verein zu schultern seien. Er lobte den Erfolg der ersten Luftpistolenmannschaft mit dem Aufstieg in die Bezirksliga.

Schatzmeister Konrad Kupferschmid konnte von einem soliden Kassenstand berichten. Kassenprüfer Wolfgang Weißer und Manfred Reichmann bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Bürgermeister Andreas Häse lobte die „seit Jahren gleichbleibend gute finanzielle Situation des Vereins“.

Sportleiter Tobias Kapp berichtete von den vielfältigen sportlichen Aktivitäten; von Jung bis Alt nahmen 30 aktive Schützen an den Rundenwettkämpfen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Kleinkaliber teil. Die Luftpistolenschützen haben den Aufstieg in die Bezirksliga erringen können. Weniger erfreulich sei die Teilnahme der Schützen an den Vereinsmeisterschaften gewesen: Nur halb soviel Schützen nahmen im Vergleich zum Vorjahr daran teil.

Stellvertretend berichtete Jochen Schöttle im Bericht des Jugendleiters von der im vergangenen Jahr erfolgten Umstrukturierung der Jugendbetreuung. Die derzeit aus acht Jugendlichen bestehende Jungschützenmannschaft nahm noch gemeinsam mit Denkingen an der Jugendsommerrunde teil „und konnte sich mit einem souveränen Ergebnis den Meistertitel sichern“.

Abschließend wurden die Jugendlichen aufgerufen, wieder häufiger und zuverlässiger am Training teilzunehmen, damit auf die erzielten sportlichen Erfolge weiter aufgebaut werden könne. Häse nahm die Entlastung des Vorstands vor, welche einstimmig angenommen wurde.