Dürbheimer Ringer besiegen Aufsteiger TSVgg Münster

Mit einem 25:12-Erfolg gegen die TSVgg Münster I haben die Ringer des SV Dürbheim eine kräftezehrende Kampfwoche abgeschlossen. Nach dem kampflosen Sieg von David Meßmer (57 kg) traf Manuel Mattes im Schwergewicht auf Patrik Szurovszki, seines Zeichens Vize-Europameister der Junioren sowie Drittplatzierter der Junioren-WM im freien Stil. Szurovszki hatte nach 5.40 Minuten den Überlegenheitssieg realisiert. Gegen den rumänischen Siegringer Florin Cutitatu war Dürbheims Younster Luca Kupferschmid (61 kg) körperlich unterlegen und konnte die Niederlage nicht verhindern. Weil den Dürbheimern ein klassischer 98-kg-Ringer fehlte, opferte sich Sebastian Zepf, der mit 80,7 kg Körpergewicht in diese hohe Klasse aufrückte. Zudem stilartfremd kämpfte Zepf verbissen und hielt das Duell gegen Eric Vogt lange Zeit offen. Gleich mit der ersten Griffaktion legte Dominik Mattes (66 kg G) seinen Gegner auf beide Schultern und verkürzte auf 8:12. Die Initialzündung für die SVD-Aufholjagd gab Valentin Zepf (86 kg). Gegen Oskar Benzenhöfer sammelte er Punkt um Punkt und siegte mit 17:2. Ein Feuerwerk an Bodendrehern fabrizierte Stefan Dobri (71 kg), der Ali Hammoud nicht den Hauch einer Chance ließ. In einem zähen Kampf nutzte Michael Kalmbach (80 kg) seine wenigen Chancen konsequent aus. Pascal Mattes (75 kg G) machte im vorletzten Kampf den Sack zu. Ohne Druck konnte Mathias Zepf (75 kg F) befreit auftrumpfen. Dies tat er und legte nach 3.30 Minuten seinen Gegner Jan Greifelt auf die Schultern.