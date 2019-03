"Dürbheimer Liste" stellt Kandidaten vor

In Dürbheim tritt zur Gemeindratswahl am 26. Mai eine gemeinsame „Dürbheimer Liste“ an, der neben den acht amtierenden Gemeinderatsmitgliedern auch acht weitere Kandidaten angehören.

Am Montag,18. März, fand im Gasthaus „Rose“ in Dürbheim die Aufstellungsversammlung als Vorbereitung für die anstehenden Gemeinderatswahlen statt.

In geheimer Abstimmung wurde eine gemeinsame Liste beschlossen. Statt bisher zwei Listen (Bürgerfreunde und Freie Wähler) einigten sich die Kandidaten und die Unterstützer auf die gemeinsame „Dürbheimer Liste“.

Neben sechs aktiven Gemeinderatsmitgliedern stellen sich weitere acht Kandidaten zur Wahl, sodass somit insgesamt 14 Kandidaten zur Wahl stehen.

Einstimmig fielen die Wahlen bei der Versammlung aus, als die 14 Bewerber nominiert und die Reihenfolge der Namen auf dem Wahlzettel festgelegt wurden. Wie bisher auch, wurde die Reihenfolge der Kandidaten alphabetisch festgelegt:

Andreas Beck, Margarete Bühler, Reiner Dreher, Bernd Grimm, Jan-Philipp Heim, Sebastian Hug, Markus Keller, Jürgen Köhler, Dietrich Lagler, Bianca Leukart, Christian Märtens, Markus Rebstock, Robert Stamp und Christoph Timm