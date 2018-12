Dürbheimer Kinder spielen Theater

Viele Eltern mit ihren Kindern sind am Sonntag zum Pfarrgemeindefest der katholischen Kirchengemeinde Dürbheim gekommen. In der Turn- und Festhalle war beim Familiennachmittag volles Programm: Die Kindergartenkinder von St. Elisabeth boten ein kleines Theaterstück, „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ (Foto). Schlangen bildeten sich beim Kuchenverkauf, jeder Stuhl besetzt war in der Bastelecke. Gut an kam auch ein Adventsbazar. Am Vormittag hatte das Fest mit einem Gottesdienst mit Kirchenchor und Erstkommunionkindern begonnen. Es folgten Frühschoppen und Mittagessen.