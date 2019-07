Dürbheimer 50er organisieren großes Heimatfest

In Dürbheim ist das 50er Heimatfest groß gefeiert worden. Die 50er vom Jahrgang 1969 haben das Fest organisiert und nach alter Tradition ist es zusammen mit den Jahrgängen 1959, 1949, 1939 und 1929 gefeiert worden.

Bereits am Dienstagabend war mit Pfarrer Robert Aubele mit einem Bußgottesdienst und einem Gräberbesuch den verstorbenen Jahrgängern gedacht worden. Der Jubiläumstag am Samstag begann mit einem Stehempfang auf dem Dorfplatz. Anschließend ging es in einem „Vorgang“, musikalisch angeführt von der Musikkapelle Dürbheim, vom Rathaus bis zur Kirche. Der festliche Gottesdienst mit Pfarrer Robert Aubele stand unter dem Motto „Ein kleiner Schritt für einen Menschen – ein großes Fest für uns alle!“ Mitgestaltet wurde der Gottesdienst von der Musikkapelle Dürbheim unter der Leitung von Leo Mattes und den beiden Kirchenchören Dürbheim und Renquishausen unter der Leitung von Gebhard Glemser und Armin Mesle. Armin Mesle ist Dürbheimer 50er Jubilar und leitet den Kirchenchor von Renquishausen. Am Schluss des Gottesdiensts ertönte von den beiden Chören das große Halleluja von Händel.

Beim anschließenden Hock hinter der Kirche und im Gemeindehaus gab es unter den Jubilaren und deren Angehörigen viele nette Gespräche. Zur Unterhaltung spielte der Musikverein Dürbheim.

Am Abend ist in der Festhalle der traditionelle Heimatabend gefeiert worden. In Anlehnung an das Motto des Heimatfestes, an die Mondlandung vor genau 50 Jahren, hatten die 50er den Saal und die Bühne der Halle herrlich dekoriert. Grußworte sprachen Regina Leibersperger vom Jahrgang 1969, Bürgermeister Andreas Häse für die Gemeinde und Markus Mattes für die Vereine. Es spielte die Musikkapelle Dürbheim. Einen schmissigen Tanz führte die Dürbheimer Tanzgruppe „Let`s move it“ auf. Das Jahrgangschörle der 50er unter der Leitung von Armin Mesle war eine besondere Überraschung und beendete den offiziellen Teil des gelungenen Heimatabends.

Am Montag wanderten die Jahrgänger noch auf den Risiberg zum gemütlichen Beisammensein im Gasthof Waldeck.

Die 50er vom Jahrgang 1969, die mitgefeiert haben: Holger Gerhard, Petra Gerhard, Anette Glück, Martina Grebe, Hermann Honer, Andreas Kaufmann, Regina Leibersperger, Sabine Mattes, Armin Mesle, Karin Müller, Heidrun Pauli, Markus Ragg, Thomas Rossel, Meggy Schätzle, Jasmin Steinhart, Thomas Zepf und Ulrike Zepf.